El calvario de Víctor Elías durante 'Los Serrano': "Lo que pasaba era todo lo contrario a lo que se veía"

Víctor Elías forma parte de la historia más exitosa de la televisión, tras encarnar al personaje de Guille durante 147 capítulos y ocho temporadas en 'Los Serrano'. Ahora, 21 años después del estreno de la exitosa serie de Telecinco, el intérprete vive su momento más dulce tras haberse dado el 'sí quiero' con la cantante Ana Guerra hace apenas un mes. Pero no todo ha sido un camino de rosas en la vida del actor, y así lo ha plasmado en su último libro 'Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto'.

El joven madrileño, que tiene ahora 33 años, ha dejado las tablas a un lado, y ahora se dedica de lleno a la música, que es la que le "ha salvado" en varios momentos de su vida, y ejerce como director musical de numerosos artistas y espectáculos. También ostenta la dirección musical del programa 'That's my jam', que salta de Movistar Plus+ a La 1 de TVE con su segunda temporada. Elías se ha sincerado sobre los aspectos más desconocidos de su vida en este libro homónimo, editado por Planeta, que se ha publicado este miércoles, y que previamente en 2023 se estrenó como una obra de teatro.

Hablamos en exclusiva con el actor Víctor Elías sobre el desgarrador relato que cuenta en el libro #YOSOSTENIDO, donde revive su silencioso calvario mientras triunfaba en 'Los Serrano', desde cómo tuvo que lidiar en un conflictivo entorno familiar con sus padres alcohólicos, que acabó con una denuncia a su madre y la pérdida de su custodia, a su pasado con las drogas y el precio de la fama.

Acabas de publicar tu libro contando la historia sobre tu vida, #YoSostenido. ¿Por qué la historia de Víctor Elías es la de 'un juguete casi roto' y qué pasaba en tu vida mientras triunfabas como un niño 'prodigio' en 'Los Serrano'?

Hay que esperar el momento adecuado para contar esto, que a veces es nunca, y a mí por suerte me han llegado como las fuerzas y las ganas de poder contarlo. La suerte que tengo es que puedo escribir este libro porque nunca me he sentido ese juguete roto, tanto del que hablo como del que has podido hablar a veces. Porque yo rápido encontré mi otra pasión, mi otra vocación, que era la música y es la que me ha salvado en varios momentos de mi vida, en varias etapas.

Lo que pasaba era todo lo contrario a lo que se estaba viendo en 'Los Serrano', que de ahí viene también un poco el hincapié que queríamos hacer en el faldón, que también un poco con este libro lo que he buscado es que matemos ese prejuicio, que parece que si sales en la tele o subes a las redes sociales que todo te va bien, todo te va bien todo el rato. O sea, que a veces nos cuesta un poco mirar más allá de lo que vemos. Y creo que esto es por la rapidez y la inmediatez con la que vivimos.

¿Cómo recuerdas toda tu etapa dentro de 'Los Serrano'?

Yo siempre digo que fue como una carrera universitaria. Estuvimos cinco años aprendiendo de todos, viviendo mil experiencias, aprendiendo de cada persona del equipo, de producción, de sonido, de dirección, de montaje, de cada actor y actriz y creando una nueva familia, porque al fin y al cabo no solo la interpretábamos, sino que pasábamos tantas horas entre nosotros que es lo que éramos, una familia.

Hablas mucho de tus padres fallecidos en el libro, ¿cómo fue tu infancia y qué recuerdo guardas de ellos?

Los recuerdos que hablo son todos yo creo que, dentro de las épocas duras que pudiera haber que, por supuesto ya están más que perdonadas y saldadas, por así decirlo, pues son recuerdos de aprendizaje todo el rato. Al final, a cada familia le toca vivir una cosa, y en mi caso me tocó vivir una que aparentemente no era normal, pero bueno, es un aprendizaje y sobre todo recuerdo mucho amor, a pesar de todo había mucho amor.

Llegaste incluso a denunciar a tu madre con 13 años, lo que hizo que perdiera la custodia y te fuiste a vivir con tus tíos. ¿Te arrepientes de ello?

No, no, por eso he podido contarlo. Todo te lleva a un lugar y todo tiene un fin. Y bueno, en este caso el fin ha sido muy bonito, muy gratificante.

Ahora que se empieza a hablar más de salud mental, ¿crees que fuiste un niño feliz?

Sí, creo que dentro de todo lo que viví fui un niño muy afortunado y feliz, porque tuve la oportunidad que otros no tuvieron de poder tener una segunda vida, que en este caso era 'Los Serrano', de tener otra familia, de tener otra red que me sostenía y que ha sido la que me ha ayudado a poder llegar al punto en el que estoy hoy. Y esto, por desgracia, hay muchísimos niños que no tienen esta oportunidad tan cojonuda de poder vivirla.

¿Has pagado el precio de la fama por el éxito de 'Los Serrano'?

No lo creo. No, y si lo he pagado ha sido bueno, ¿eh? O sea, creo que en el libro además queda como bastante reflejado, que ni reniego, o sea, es como que en el libro por eso lo cuento todo el rato desde la persona afortunada que me siento a día de hoy.

¿Sufriste bullying en el colegio por ser un niño famoso?

Pues eso es un poco lo mismo, que cuando creemos que algo es cojonudo... bueno, pues no todo es así. En esa época, que yo tuviera otro tipo de normas en el colegio, que faltara, que me pudieran cambiar algún examen o cosas así, pues evidentemente no hacía gracia a todos.

Víctor Elías, Guille en 'Los Serrano'. | Instagram @lalias3

¿Cómo compaginabas tu trabajo de actor con los estudios?

Pues bueno, la verdad que como no conozco otra cosa, no sé cómo de fácil hubiera sido. Entonces no sabría decirte... está claro que te perdías cosas y que perdías momentos.

¿Tuviste que recurrir a ayuda psicológica?

Sí, claro, esa ha sido la base de toda mi recuperación. La ayuda psicológica es muy importante y es algo que por suerte ya se habla, que por eso también un poco la normalización de los problemas en este libro. Que a todos nos pasan cosas y que a veces es mejor hablar con el que tienes al lado o bueno, simplemente expresarlo y poder soltarlo.

También en el libro hablas sobre tu pasado con las drogas. ¿Cómo empezó tu adicción, por qué caíste?

Como bien cuento en el libro, esto es una enfermedad mental que se escribe como tal, que todavía hay mucho tabú para hablarla, pero que por suerte justo ha salido 'Yo adicto', que lo explica muy bien, o sea, esto no se trata de caer, esto es una cosa que se va un poco forjando con los años y que, como digo, hay a muchas cosas. O sea que todos tenemos como las sustancias como una cosa malísima, pero que hay al sexo, a la comida, al trabajo, que también lo menciono, al deporte, a la autodependencia. Pero esto es algo que deberíamos de normalizar más de lo que se normaliza a fecha de hoy. Creo que hay mucha gente con este problema, muy poca pidiendo ayuda y por desgracia como muy señalado todavía el que la pide, cuando el problema es que normalicemos que beberse una copa de vino todos los días es algo normal.

¿Cómo lo has superado?

Es que es un problema con el que se convive, con el que aprendes a convivir, por así decirlo, porque como buena enfermedad mental se puede quedar siempre ahí latente, pero que con terapia, con grupos y con un proceso de estar en buenas compañías, pues sí, se podría decir, es como un problema superado, es un problema que ahora puedo contar desde la barrera, pero claro, nunca estás exento de volver a salir al ruedo, entonces por eso siempre hay que andar como con pies de plomo.

Con tu testimonio puedes ayudar a muchas otras personas o famosos.

Es un poco la idea de esto, porque en la función viví que había gente que se acercaba a contarme ciertas cosas de ellos, que a lo mejor no le contaba a otra gente y que se habían sentido identificados. Y bueno, esa es un poco la idea de este testimonio.

Además de actor, eres músico y un gran director musical. ¿Te veremos en la nueva temporada de 'That's my jam' en su salto a La 1 de TVE?

Sí, sí, ahí estaré. Vais a ver un programón, la verdad (risas). Ha quedado un programa muy chulo. Nosotros estamos deseando volver a poder hacer otra temporada más y es un programa muy divertido y es que no hay programa así en España. De hecho, el formato se trajo de fuera y bueno, desde luego es un honor poder estar ahí y poder pertenecer al equipo.

El actor y director musical Víctor Elías junto a su guitarra. | Javier Ocaña

No quiero pasar la oportunidad para preguntarte por la guerra que se está viviendo entre David Broncano y Pablo Motos. ¿Te has enterado de toda la movida? ¿Qué piensas de su rivalidad y quién crees que tiene razón?

La verdad es que no estoy muy al tanto, la verdad. Te soy sincero. Vivo un poco en mi mundo (risas). Osea, que veo las noticias por las noches, pero me entero así como de las noticias, de los problemas más graves que está habiendo ahora y no estoy muy al tanto, no tengo una opinión clara, no he cotejado nada como para decirte nada.

¿Te gustaría ir a sus programas de invitado, a cuál irías antes?

Sí, por supuesto, a mí me encantaría ir a cualquiera de los dos. Vamos a ver qué hacemos, porque me encantaría ir y si puedo ir a la vez (risas). Por supuesto que los dos son unos grandes presentadores, son dos grandes comunicadores, o sea, lo que muestran en cada programa que hacen, ¿no? Claro, me encantaría, vamos, tener la oportunidad de estar con cualquiera de los dos.

¿Te veremos pronto en alguna serie, película o como concursante de algún programa de televisión? Participaste en Tu cara me suena como invitado.

Sí, eso fue un especial. De momento, nada, me seguís viendo, pero en la música. O sea, sigo con la música, dirigiendo, ahora dirijo los Premios Forqué, que es el tercer año, unos Premios Dial que vendrán en marzo. Bueno, sigo ahí con toda mi parte de música, con ese último capítulo del libro, que es por suerte en el que vivo ahora y en el que me encuentro inmerso.

Los pasados 30 y 31 de octubre celebraste tu boda con Ana Guerra con una doble boda religiosa y civil. ¿Cómo viviste el día de tu boda?

Me vi feliz, la verdad. Muy, muy feliz. Yo creo que tener la oportunidad de vivir ese momento y de llegar a ese momento y con la persona que sabes que es la persona y la mujer de tu vida, pues imagínate, pues todo el día llorando, estuve dos días llorando, me quedé deshidratado (risas). La verdad, pero vamos muy feliz

No os habéis podido ir aún de luna de miel…

No, si es que entre los trabajos de uno y el otro hemos decidido poder hacer la luna de miel que queremos y con más calma, porque si no, al final es un estrés hasta irse de luna de miel.

¿Cómo definirías tu relación con Ana Guerra y por qué es el amor de tu vida?

Bueno, yo creo que invita a la gente a leer el libro, pero bueno, porque todo es fácil, porque hay un momento en el que todo es fácil y todo ocurre de manera en el que hasta las decisiones más complicadas de repente son fáciles y estás en concordancia todo el rato y luego te aceptas tal y como eres. Eso es también una parte fundamental de que yo pueda sacar este libro.

¿Tenéis planes de maternidad?

No tenemos ningún plan, creo que esto lo hemos pronunciado los dos todo el rato.Si es que de momento, ahora ella tiene su bebé de su disco, yo el bebé de mi libro, que mi libro sale con un disco también, que sale con un disco que pone melodías a todos los capítulos y no tenemos ningún otro plan que no sea cuidar a nuestros bebés, cuidar a nuestra pareja, a nuestros perros y a nuestras familias.

¿Recibiste algún mensaje de la reina Letizia por vuestra boda después de no asistir? ¿Cómo es tu relación con ella?

El contacto es el de una familia normal, que siempre lo digo, esto es una familia normal, con primos segundos, terceros, primeros, lejanos, cercanos y ese es el contacto.

El año pasado se celebró el reencuentro de 'Los Serrano' 20 años después del estreno de la serie, pero quedó reducido a un videoclip. ¿Te habría gustado que fuese como el de 'Aída' en forma de película?

Yo creo que las cosas al final pasan como tienen que pasar, es que tampoco sé si es un tema de estar a la altura o no, es un tema de situaciones, momentos, situaciones de cada uno, de cada actor. Bueno, es que parece que no se tienen que adivinar muchos astros para que estas cosas pasen, no en nosotros, sino en la fortuna que hemos podido ver de series que se han podido hacer el reencuentro.

¿Crees que Telecinco no estuvo a la altura preparando algún capítulo especial?

No creo que sea un tema de Telecinco en concreto de estar o no a la altura, es un tema de momentos y de cosas que se alinean o no se alinean. A lo mejor hubiera sido más complicado, porque un capítulo se tarda mucho más en grabar, no es una tarde, es que es algo como muy concreto de cada caso y de cada serie, ¿no?

Natalia Sánchez y Victor Elías, Teté y Guille en 'Los Serrano'

¿Cómo sigue siendo tu relación con el reparto de 'Los Serrano'?

Pues la verdad que estupenda. Siempre que podemos seguimos en contacto, nos reunimos, nos vemos, nos queremos y estas cosas que ocurren en la familia. Puedes estar tiempo sin verte, pero cuando te ves, no ha pasado el tiempo.

Con Fran Perea tienes una relación especial, ¿no?

Porque estamos los dos igual de locos y nos metemos en mil proyectos juntos (risas) y por la admiración que le tengo. Mucha parte de este libro es gracias a Fran, porque con él empecé la función de teatro, que retomamos ahora en diciembre. Y eso es un poco lo que nos ha llevado hasta aquí.

¿Cómo valoras el polémico final de 'Los Serrano'?

Sí, yo siempre lo he dicho que a mí me encantó. A nosotros nos encantó poder vivirlo tal y como fue dentro. Para nosotros era como volver al día uno. Para nosotros fue algo brutal y muy especial la verdad, sí. A nosotros nos encantó, yo entiendo que fuera no gustará tanto.

¿Crees que hay alguna opción de que la serie vuelva con alguna tv movie o remake?

No tengo ni idea, la verdad. Ni cierro ni abro porque no tengo ni idea. Yo aceptaría encantado siempre.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Constante, sensible y pasional.