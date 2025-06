Víctor Elías, Guille en 'Los Serrano', revela ahora el detonante de su ruptura con Natalia Sánchez

Este lunes 9 de junio Cuatro ha emitido una nueva entrega de 'Viajando con Chester'. En esta ocasión, el actor Luis Zahera y el actor y músico Víctor Elías se han sentado con Risto Mejide para hablar de su faceta más personal y desconocida para el gran público.

En el caso de Víctor Elías, el presentador quiso ahondar en el mundo de las adicciones, de las que él habla en su libro 'Yo sostenido'. Y es que su infancia estuvo marcada por el alcoholismo de sus padres. Una etapa durísima que vivió, paralelamente, a su época en 'Los Serrano'. Precisamente el publicista quiso sorprenderle al situar el sofá en el plató original de la exitosa serie de Telecinco.

"¡Qué recuerdos más buenos! Fue mi adolescencia. Lo que pasó aquí dentro fue lo bonito", reconoció al pisar de nuevo los estudios. Y es que en su familia ficticia encontró el cariño que no tenía en su casa. El actor explicó que su madre era buena persona, pero "tenía un problema con la adicción al alcohol que le hacía transformarse. Era muy agresiva verbalmente, contra mí cuando fui creciendo y que ya la denuncié".

Risto quiso saber la razón de aquella denuncia. Muy sincero, Víctor Elías contestó que "en mi cabeza de adolescente, de 13 años, pensaba que si la denunciaba se asustaría, mejoraría y todo iría bien. No sabía de la magnitud de la situación. No reaccionó. Con los años no la culpo. Nunca me pude sentar a hablar, porque siguió enferma". Por si esto fuera poco, su padre también era alcohólico, además de adicto a otras sustancias.

Víctor Elías y su bonita relación con Natalia Sánchez: "Es mi familia"

Todo esto sucedía en su casa al mismo tiempo que interpretaba a Guille, el hijo rebelde y gamberro de 'Los Serrano'. "Yo entraba a plató y era otra cosa", confiesa. Precisamente allí conoció a Natalia Sánchez, quien daba vida a su hermanastra Teté. Ella fue su primer amor y, a día de hoy, una de las personas más importantes de su vida, como así ha reconocido él mismo.

"Es mi familia, esa parte que eliges para toda la vida", asegura. A la pregunta de Risto del motivo detrás de su ruptura, Víctor Elías se abrió en canal: "Cuando empiezas con 14 años es muy complicado que lo que era amor se mantenga para toda la vida, quizás con 20 años quieres probar otras cosas, otros tipos de enamoramientos".

Víctor y Natalia fueron compañeros de reparto entre los años 2003 y 2008. Cinco años en los que el amor entre Guille y Teté en la ficción traspasó la pequeña pantalla. "Natalia fue mi primer todo, mi primera novia, amor… era una cosa que cuando creces lo vas entendiendo de otra manera. Pero, siempre desde el primer momento en el que lo dejamos, estuvo la parte bonita, la sana, la de la familia, el amor que no es el pasional siempre ha estado ahí", confiesa.

Así se enganchó a la cocaína: "En una fiesta fin de rodaje de 'Isabel'"

Sobre quien dio el paso de dejar la relación, el músico asegura que fue él. Ese momento también coincidió con la época en la que probó ciertas sustancias: "Justo antes de dejarlo lo probé por primera vez. No sé qué relación tiene, pero sí pudo ser detonante". Fue durante "una fiesta de fin de rodaje de 'Isabel'" cuando probó por primera vez la cocaína. Así lo recuerda Víctor Elías: "Me lo habían ofrecido mil veces, hasta ese momento yo tampoco bebía alcohol".

"Soy adicto a todo: galletas, trabajo, emociones, si no me hubieran dado a probar esa sustancia lo hubiera sido a otra cosa", lamenta. Al ser preguntado por su rehabilitación, el joven confesó, orgulloso que "llevo limpio muchos cientos de días". La razón de esa rehabilitación fue la aparición en su vida de Ana Guerra, con la que se casó el pasado mes de octubre, una boda en la que no estuvieron presentes sus padres, ya fallecidos, pero sí parte de su familia de 'Los Serrano'. Entre ellos, su gran amiga Natalia Sánchez.