El tensísimo momento entre Estrella Morente y Risto Mejide en el 'Chester': "La ignorante eres tú"

Este lunes 2 de junio, Cuatro emitió una nueva entrega de 'Viajando con Chester'. En ella, Risto Mejide entrevistó a Estrella Morente, quien protagonizó uno de los momentos más tensos en la historia del programa al salir a relucir el tema de la tauromaquia. Un debate en el que ambos tenían opiniones muy contrapuestas.

Todo empezó cuando la artista reconoció votar en blanco al no encontrar ningún partido que la convenciera: "Me interesa más la cultura". Era entonces cuando el presentador le preguntó si votaría a algún partido por apoyar o no a la tauromaquia. Estrella Morente fue contundente: "No apoyo a un político por eso, la tauromaquia va conmigo. Soy una enamorada del animal en el campo".

"He vivido cosas muy especiales, pero también vivo en una sociedad con mucha desinformación y no voy a intentar convencer a nadie. Cada uno tiene que actuar según su conciencia. A mí me emociona una maravilla la faena, me gusta el toro, el toreo", sentenció la cantante. Sin embargo, este argumento no convenció a Risto Mejide, quien le espetó: "Con todo el respeto, no entiendo a los taurinos, no entiendo qué parte de torturar a un animal os emociona".

Estrella Morente llama "ignorante" a Risto Mejide

Ella, lejos que quedarse callada, no dudó en replicarle: "Yo te lo respeto, tampoco entiendo por qué hay gente que pasa hambre en este país". El publicista reconoció que él tampoco entendía ambas cosas, pero su invitada insistió en su defensa de los toros. "Mientras sea legal me lo comeré, pero ¿debería ser delito? Sí", opinó el también presentador de 'Todo es mentira'.

Estrella Morente no estaba para nada de acuerdo con él, y así se lo hizo ver, tachándole incluso de "ignorante": "Esa es tu opinión. Pero discúlpame, eso se llama ignorancia, es falta de información. La ignorancia muchas veces nos atrofia, nos limita". Ante esto, Risto le reprochó que le estaba faltando al respeto, e insistió en sus argumentos: "Los taurinos con los que hablo se defienden con falacias, y es peor ser mentiroso que ignorante. Dicen que si no existieran los toros no existiría el toro. Eso es mentira… Si no lo sabes entonces la ignorante eres tú".

"Yo no quiero desmontarte. He empezado con respeto y te ha molestado que te llamara ignorante. Conozco otros que podría rebatir, pero no tengo la misma necesidad de que sigan de la que tienes tú de que desaparezcan los toros. No me gustaría que tú me hubieras puesto en esa tesitura, creo por encima de todo en la libertad de expresión", aseguró la invitada.

La artista carga contra Nia por no haberla defendido tras su polémica en 'OT'

Risto le dejó claro que él no había puesto en esa tesitura a nadie. A raíz de esto, recordó cuando Estrella Morente acudió como invitada a 'Operación Triunfo' para cantar con Nia Correia en una de las galas. Pero antes entonó varias frases a favor de los toros en pleno directo en TVE y sin avisar, algo que no gustó nada a la audiencia y por lo que fue muy criticada.

"¿Por qué hiciste eso?", quiso saber el presentador. Ella respondió a la defensiva: "Yo hago lo que quiero con mi arte, y lo que necesito y lo que considero en cada momento y no aviso. No me defendí en su momento, pero no voy a pedir permiso para hacerlo. Igual que no pidieron perdón por atacar a los toros una semana antes". Además, Estrella Morente aprovechó la ocasión para criticar la actitud de Nia en aquel momento: "Si me está escuchando, la avisé después de ensayar, juntas, con cariño. Ella estaba nerviosa porque no sabía cantar por bulería, me entristeció que ella no dijera que yo sí le había avisado de que iba a hacer una introducción".

Acto seguido, mirando a cámara se dirigió a la cantante: "Tendrías que haber sido honesta, si quieres ser artista lo primero que tienes que hacer es ser honesta. Dice que no sabía nada que… Para las dos fue un disgusto grande, perdona, que canté un par de letras de una barbaridad de poeta. ¿Tengo que avisar? Que no te contraten", sentenció la artista en 'Viajando con Chester'.