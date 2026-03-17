Mediaset avanza detalles de 'Ex. La vida después', aclara cómo se fraguó el fichaje de Ana Milán y el futuro de Risto Mejide

Cuatro estrena este miércoles, 18 de marzo 'Ex. La vida después', su nuevo formato para el prime time con el que Ana Milán regresa al grupo quince años después. Y lo hace con el sello de Risto Mejide y su productora Vodevil TV detrás con un formato que es una evolución de 'Viajando con Chester'.

Este martes, Mediaset y Vodevil TV han presentado todos los detalles de 'Ex. La vida después' en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que han revelado cómo se fraguó el fichaje de la presentadora y actriz y qué diferencia hay con el programa que conduce Risto Mejide.

Risto Mejide ha sido el encargado de revelar que desde la productora querían realizar otros proyectos y en los que él no fuera la cara visible después de conducir 'Todo es mentira' a diario y de haberse encargado también de 'Demos, el gran sondeo' así como el propio 'Chester'. "Primero fue pensar en un programa que fuera más allá de mí como presentador y cuando tuvimos la idea, teníamos muy claro que tenía que ser Ana Milán", destacaba.

Así, Ana Milán fue la candidata perfecta de la productora para ponerse al frente de 'Ex. la vida después'. "La gente tenía muchas ganas de sentarse con ella porque Ana escucha muy bien, que eso es importante, la gente viene a escucharla a ella", comentaba Risto. "Eso es algo único y extraordinario porque Ana devuelve las cosas y eso es un valor en televisión. Hace falta mucha más gente escuchándose", añadía al respecto el productor ejecutivo.

Risto Mejide se ha mostrado entusiasmado de contar con alguien como Ana Milán como parte de un proyecto de Vodevil TV. "Que alguien como Ana quiera trabajar con nosotros es un regalo y por eso tenemos que exigirnos mucho y hacer un traje a medida. Ana es alguien exigente, inteligente y con mucho carácter y personalidad y por eso no le he dicho nada antes de cada entrevista, el formato es Ana 100%", añadía.

Después ha sido Ana Milán la que ha ironizado con que es la Risto Mejide en mujer. "Risto nunca me invitó al Chester, una vez estuvimos a punto y después no sé que pasó. Me parecía absolutamente maravilloso que alguien que sabe tanto y que ha crecido, porque podía vivir del primer Risto y no lo ha hecho, me sentí profundamente honrada de parecer buena a sus ojos", aseguraba la actriz y presentadora. "Risto y yo nos deberíamos haber casado, no hubiéramos durado pero habría sido algo guay, al menos las primeras broncas", ironizaba ella.

Asimismo, Ana Milán se ha mostrado entusiasmada con este proyecto. "Yo estoy cumpliendo un sueño y estoy tremendamente emocionada con este programa. Para mí es un privilegio poder proteger el alma del ser humano en un momento en el que el alma está siendo tan manipulada. Es un programa en el que se crea un entorno seguro para hablar de todo. Yo he venido a escuchar porque no somos nada sin el reflejo del otro", concluía la presentadora.

Seis programas de 'Ex. La vida después' y vuelta del ''Chester' en un futuro

Ana Milán en la entrevista con Tamara Falcó en 'Ex. La vida después'

Durante la presentación de 'Ex. La vida después' se ha dejado claro que se trata de una evolución de 'Viajando con Chester', pero no de una sustitución del formato conducido por Risto Mejide. "Esperamos que el Chester vuelva pronto, no cambiamos un programa por otro", confirmaba Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset.

'Ex. La vida después' constará de una primera temporada de seis episodios con una duración en torno a los 70 minutos en el que cada entrega será diferente con estructura diferente y con un número de invitados también diferente en función del tema a tratar, pues en algunos casos se producirá prácticamente una terapia de grupo.

En la primera entrega, Ana Milán conversará con Rosalía y Tamara Falcó sobre el papel que la fe ha tenido en sus vidas y sobre cómo ese descubrimiento marcó un antes y un después en su manera de afrontar la vida, la fama, las relaciones personales y las decisiones importantes.

A lo largo de la temporada, 'Ex. La vida después' abordará distintos momentos de transformación vital. Juan José Ballesta, Juan y Medio y la cantante Jeannette reflexionarán sobre la vida después de haber sido un niño prodigio; Montoya, Jorge Berrocal, Carlos Maldonado, Susana Bicho y Naiara hablarán de la vida después del fenómeno reality; y Toñi Moreno, Ada Colau, Jaime de los Santos y Blas Cantó compartirán su experiencia sobre la vida después de ‘salir del armario’.

El programa también abordará la vida después de las adicciones con Rafa Sánchez (La Unión), Andrea Levi, Pablo Ojeda y David Seijas; y la vida después de la polémica, con Andy, la influencer Roro y el comunicador Pedro Ruiz.