La lista completa de invitados del nuevo formato de entrevistas de Ana Milán en la programación de Cuatro

Cuatro estrena este miércoles, 18 de marzo, 'Ex. La vida después', el nuevo programa de Ana Milán con el que regresa a Mediaset y que le lleva a debutar al frente de un formato de entrevistas. Se trata de un spin-off del emblemático 'Viajando con Chester'.

Realizado en colaboración con Vodevil, la compañía encabezada por Risto Mejide, este nuevo producto para el prime time de la segunda cadena del grupo audiovisual propone un espacio de conversación íntima y sosegada, apostando por la escucha, la cercanía y la emoción en un espacio armónico.

'Ex. La vida después' surge con la idea de explorar cómo la vida de los invitados que va a recibir Ana Milán a lo largo de seis entregas ha experimentado un cambio o una evolución a partir de un punto de inflexión. Cada emisión invita a los protagonistas a detenerse en ese instante que dio un giro a su vida para siempre y a reflexionar sobre el camino recorrido desde entonces.

El prefijo 'ex' del programa no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado los invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas, con un peso simbólico muy importante para cada uno de ellos.

La lista de invitados que se van a sentar con Ana Milán son Rosalía y Tamara Falcó, que amadrinarán el capítulo de estreno, y en sucesivas entregas: el actor Juan José Ballesta, el presentador Juan y Medio, la cantante Jeannette, José Carlos Montoya, Jorge Berrocal ('Gran Hermano 1'), el chef Carlos Maldonado, la influencer Susana Bicho, Naiara ('OT 2023'), la periodista Toñi Moreno, la expolítica Ada Colau, Jaime de los Santos (PP) el cantante Blas Cantó, Rafa Sánchez (La Unión), Andrea Levi, el nutricionista Pablo Ojeda, el sumiller David Seijas, Andy (de Andy y Lucas), la tiktoker Roro y el comunicador Pedro Ruiz.

En el estreno de este miércoles, la actriz conversará con Rosalía y Tamara Falcó sobre el papel que la fe ha tenido en sus vidas y sobre cómo ese descubrimiento marcó un antes y un después en su manera de afrontar la vida, la fama, las relaciones personales y las decisiones importantes.

El encuentro con Rosalía se produce en una nave situada en el Cerro del Tío Pio, uno de los lugares vinculados al origen del flamenco en Madrid, pocos días antes del lanzamiento de Lux, al que Ana Milán pudo acceder en exclusiva para preparar la entrevista. De esa escucha previa surge una conversación cercana en la que ambas comparten reflexiones sobre el proceso creativo, la familia y la soledad que a veces acompaña al éxito. Durante la charla, Rosalía revela también que empezó a rezar hace solo cinco años, aunque su abuela ya la llevaba a misa desde muy pequeña.

Cuando dos almas auténticas se sientan a hablar, el tiempo se detiene ❤️‍🩹



Rosalía se abre en canal con Ana Milán en un encuentro que es pura magia ✨



💭 #ExLaVidaDespués, ESTRENO el próximo miércoles 18 a las 23h00 en Cuatro pic.twitter.com/2pDgBioia8 — Cuatro (@cuatro) March 11, 2026

Por su parte, Tamara Falcó abre las puertas de la casa de su madre para recordar cómo fue su conversión y cuenta por primera vez cómo la fe terminó salvando su relación con su marido Íñigo Onieva, en lo que ella misma define como un milagro: una Nochebuena, tras recibir lo que interpreta como una 'señal", invitó a Íñigo, con quien había roto la relación tras una infidelidad, a asistir juntos a la misa del Gallo. A partir de ahí llegó el perdón definitivo. En la casa en la que creció, la marquesa de Griñón rememora también una juventud alejada de la espiritualidad y dialoga con Ana Milán sobre las contradicciones y los desafíos que ha encontrado en ese camino.

