Cuatro fija el día de estreno del nuevo programa de Ana Milán, que abrirá con un nombre de excepción: Rosalía

Ana Milán ya tiene fecha para su regreso como presentadora a Cuatro. Será el próximo miércoles, 18 de marzo, a las 23:00 horas, cuando se estrene 'Ex. La Vida Después', y lo hará entrevistando a nuestra cantante más internacional: Rosalía.

En el avance compartido por la cadena en sus redes sociales, podemos ver a la artista catalana abriéndose como nunca antes sobre su último disco, 'Lux'. "Dios me ha bendecido mucho, me ha dado muchas bendiciones, qué menos que hacer un disco para dar gracias", asegura Rosalía a Ana Milán. Además, también deja claro que "el éxito no es la finalidad".

En otro vídeo compartido por Mediaset España en su cuenta de X, la invitada se sincera sobre su fe: "Para mí, la fe es una certeza que uno tiene dentro". También sobre este tema habló la presentadora con otra de sus entrevistadas, Tamara Falcó, a la que pregunta: "¿Hay un antes y un después en la fe en ti?". A lo que la hija de Isabel Preyler responde contando una anécdota: "Mi madre al principio lo llevaba fatal. Estaba cenando con un grupo de amigos y de repente dice: 'Ay, ya se me ha vuelto católica'".

"Creo que no hay una sola manera de acceder a cierto conocimiento", opina Rosalía en otro momento de su charla con Ana Milán, con la que bromea sobre las parejas. "Si estás en diagonal, ¿cómo duermes con alguien?", le comenta la artista. A lo que la actriz responde, entre risas: "¿A ti quien te ha dicho que yo duermo con alguien?".

Además de Rosalía y Tamara Falcó, Ana Milán entrevistará a otros muchos rostros conocidos de nuestro país, como Juan José Ballesta, Juan y Medio, Montoya, Toñi Moreno y Andy (de 'Andy y Lucas'). 'Ex. La Vida Después' recuerda mucho a 'Viajando con Chester', el espacio que presentaba Risto en esta misma cadena y por el que también pasaron numerosos famosos del panorama nacional.

Con este nuevo programa, la actriz y presentadora regresará al grupo de comunicación quince años después de su último proyecto en Cuatro, 'Caiga Quien Caiga', en 2010. Según avanzaron desde Mediaset España, durante sus encuentros con Ana Milán, los invitados compartirán "cómo afrontaron el momento en el que se apagaron los focos y dejaron de ser el centro de atención".

"En este nuevo programa el prefijo 'ex' no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas, que continuarán teniendo un peso simbólico fundamental: todos ellos también tendrán una historia que 'contar' tanto por la función que cumplieron en su momento como por su posible vinculación con el pasado de los protagonistas", explicaban desde el grupo de comunicación.