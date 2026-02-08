Nuria Roca se posiciona en la polémica entre Estrella Morente y Rosalía con una clara sentencia

Este sábado, 6 de febrero, en 'La Roca' han debatido sobre la polémica generada entre Estrella Morente y Rosalía. Nuria Roca no ha dudado en posicionarse entre ambas artistas, dejando muy clara su opinión al respecto.

Todo comenzó cuando Estrella Morente cargó contra Rosalía por la poca presencia que tiene en 'La Rumba del perdón', uno de los temas que componen el último disco de la catana, 'Lux', en el que las dos cantan juntas. En declaraciones a 'La Tarda de Catalunya Radio', la andaluza reconoció estar "muy disgustada" e incluso "avergonzada" por el trato recibido por su compañera de profesión.

"Estoy sorprendidísima, estoy avergonzada, porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigado a las dos", ha criticado la cantaora, haciendo referencia a Silvia Pérez Cruz. Además, ha dejado claro que en todo momento ella se ha mostrado "respetuosa" con Rosalía, "cosa que ella no ha sido conmigo".

Nuria Roca sale en defensa de Estrella Morente

"Yo no tengo una pataleta de alguien que empieza. Pero sí es una llamada al respeto y al compañerismo. Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale", sentenció Estrella Morente en el citado programa radiofónico. Unas declaraciones que han sido analizadas este sábado en el programa vespertino de La Sexta. La presentadora, Nuria Roca, no duda en posicionarse a favor de la cantaora.

Para poner en contexto a la audiencia, la conductora de 'La Roca' explicó: "A Estrella Morente le han preguntado por su colaboración con Rosalía en el tema 'La Rumba del perdón' de su disco 'Lux', y ha dicho lo que le ha parecido. Que no era exactamente lo que se había grabado, lo que se había acordado".

Tras la emisión de las declaraciones de la cantaora cargando contra la catalana, Nuria Roca ha tomado la palabra para dar su opinión al respecto. Según la presentadora, "me parece que Estrella está siendo muy elegante. Ella no lo dice cuando sale el disco, no enturbia el lanzamiento. Y simplemente, cuando le preguntan da su opinión. Eso me parece muy bien", ha sentenciado.