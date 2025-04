Risto Mejide habla de las líneas rojas de 'Viajando con Chester' y sorprende con su opinión de 'La familia de la tele'

Risto Mejide regresa a la pantalla con la undécima temporada de 'Viajando con Chester', que se estrena este lunes 28 de abril a las 22:50 h. en Cuatro. El programa mantiene su esencia de entrevistas íntimas y profundas, con el icónico sofá como protagonista, y presenta ocho nuevas entregas que prometen emociones y reflexiones. Esta temporada, Risto Mejide asume también el rol de productor creativo con su productora Vodevil, marcando una nueva etapa para el programa tras la salida de La Fábrica de la Tele.

Entre los invitados confirmados se encuentran figuras destacadas de diversos ámbitos: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el músico Víctor Elías; el cantante Antonio Orozco; el presentador Íker Jiménez; la influencer Marina Rivers; el actor Luis Zahera; la cantante Paloma San Basilio; la escritora Elvira Lindo; el futbolista Marc Bartra; el dúo cómico Los Morancos; el astronauta Pablo Álvarez; y Raquel Orantes, hija de la asesinada Ana Orantes. Además, algunas entregas incluirán apariciones inesperadas de personas importantes en la vida de los entrevistados, enriqueciendo las conversaciones.​

Las localizaciones de las entrevistas seguirán teniendo un valor simbólico, como la zona cero de Letur para la entrevista inaugural con Emiliano García-Page, un búnker de la Guerra Civil con Íker Jiménez, el estadio Benito Villamarín con Marc Bartra, el Teatro Albéniz con Paloma San Basilio, el plató de 'Los Serrano' con Víctor Elías, y un desguace con Luis Zahera . Además, la temporada abordará temas de salud mental y violencia de género, subrayando su vocación social.​

De todos estos temas hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Risto Mejide, el presentador y conductor de las entrevistas que veremos en esta nueva temporada y que seguro darán que hablar. Además, esta nueva etapa cuenta con una nueva cabecera y sintonía muy especial. Está compuesta personalmente por Risto Mejide y está dedicada a su hija Roma, que comparte con la influencer Laura Escanes. ¿Tiene límites Risto a la hora de hacer preguntas? ¿Entrevistaría a personajes de la historia más negra, como Hitler o José Bretón? ¡Nos contesta a todo!

¿Cuántas gafas tienes, Risto?

RISTO - Pues no lo sé. Dejé de contar cuando llegué a 100. Y ahí dije: "Bueno, da igual". Además, como me ha ido aumentando la miopía, la mayoría no me sirven, con lo cual acabo solo tirando de las últimas. Pero las tengo guardadas todas en el cajón.

En cada capítulo de 'Viajando con Chester', ¿vamos a ver unas nuevas o vas a ir con solo unas?

RISTO - Ahora llevo estas que me van muy bien, que están en mi graduación y son muy cómodas para poder entrevistar y se me ven los ojos, cosa que hace unas temporadas... y creo que es un valor que el entrevistado te pueda mirar a la cara.

¿Por qué decidiste ir mostrando más tus ojos?

RISTO - Es un proceso que tiene que ver con quitarse las tonterías de encima. Básicamente, o el pudor o la necesidad de ser cada vez más transparente con el espectador, que al final es quien te valida en cada programa. Yo me he sentido cada vez más cómodo siendo yo delante de la cámara. Sé que trabajo para la gente a la que le gusta lo que hago, con lo cual tengo el inmenso privilegio de poder mostrarme tal como soy, tanto en el 'Chester' como en 'Todo es mentira'.

En esta temporada te vas a mostrar más que nunca porque la sintonía de la canción la has compuesto tú y es muy especial porque está dedicada a tu hija.

RISTO - Sí, es una cosa que me salió el día que me preguntaron en el equipo "¿qué sintonía ponemos al programa?". Y yo, justamente en ese momento ,estaba retocando esa canción para dejarla bonita y pensé: "Oye, ¿por qué no?". Es un homenaje a mi hija, que se la compuse cuando nació, que la tenía grabada de cualquier manera y ahora la gente la va a poder escuchar bien. Espero que a la gente le guste, y si no, que le guste a mi hija, que es para ella.

¿Ya se la has puesto?

RISTO - No, todavía no se la he puesto, pero es que temo ese momento porque mi hija es tan sincera como yo, entonces me puede destrozar. No, espero que le guste, simplemente, y si no, que sepa que está hecha con el máximo amor que es el amor del padre.

Hay algunos invitados que a priori pueden parecer que no dan muchos titulares y, sin embargo, hemos visto que lo harán. Te hemos preguntado antes mucho por los que no han querido venir, los que sí que quieren venir. ¿Con Pedro Sánchez lo habéis intentado?

RISTO - Pedro Sánchez ha estado dos veces conmigo, una de ellas en el 'Chester', lo que pasa es que era candidato cuando le entrevisté. Como presidente juraría que lo hemos intentado, no sé si en esta temporada, pero lo hemos intentado alguna vez, y ha sido tremendamente difícil. Yo creo que era mucho más fácil cuando era candidato por razones obvias. Pero bueno, está invitado, igual que muchísima otra gente a la que nos falta también por entrevistar, nos falta Díaz Ayuso, Yolanda Díaz, nos falta mucha gente del espectro político, pero es más fácil cuando dejan la política activa. El hecho de tener a Page en el primer programa es un lujo, porque es un tipo que está en plena actualidad política, siendo crítico con su propio aparato de partido, crítico con el Gobierno, y una persona que además le ha tocado gestionar algo tan dramático como la DANA en Letur. A mí me parece que por eso es un tremendo número uno para empezar la temporada.

Te preguntaba antes, Risto, si se puede preguntar de todo y ahora te quiero preguntar por cuál es el límite con los entrevistados. Con mis compañeros periodistas muchas veces debatimos sobre a qué personaje dar voz o no. Y muchas veces nos planteamos si entrevistaríamos a personajes como Hitler. ¿Qué piensas de este tema?

RISTO - Yo entrevistaría al mismísimo diablo si lo tuviese delante. Creo que una entrevista no tiene por qué ser un masaje, vamos a empezar por ahí, y creo que de eso ya he dado buena cuenta en muchas temporadas del 'Chester'. Aparte, el 'Chester' es un espacio ideal porque no es una entrevista inocua, yo me implico con el invitado y le digo lo que pienso, pero si tuviera delante a un genocida se lo diría: "Tú eres un genocida". Yo he tenido un torero delante y le he dicho que era un asesino en serie. Le he dicho que para mí era un asesino en serie. Se lo he dicho a la cara, que creo que ese es el valor, no decirlo cuando se va. Yo en ese sentido no tendría ningún problema. Creo que el espectador ya tiene bastante, es mayorcito ya, para saber si alguien merece o no el trato que se le está dispensando en una entrevista.

Pero se plantea el debate de si al entrevistarlos, se les da altavoz, y más en una época en la que nos cuelan bulos y a lo mejor los entrevistadores no tenemos multi herramientas para combatir absolutamente todos los bulos. Otro tema similar es el de José Bretón, ahora que se ha cancelado el libro en el que confiesa y cuenta cómo mató a sus hijos, no sé qué opinión tienes tú de esto, por ejemplo.

RISTO - El tema de la cancelación del libro es una decisión de una empresa que al final es privada y que tiene toda la libertad, igual que aquí también tiene toda la libertad Mediaset de decir: "Oye, pues a esta persona no nos apetece entrevistarla, o porque tenemos incluso un litigio con esta persona". Además de cultura, hay que pensar que todo esto es una industria. No nos olvidemos. La cultura también es una industria y hay unas empresas privadas que tienen todo el derecho del mundo, porque responden a sus accionistas, a decidir lo que emiten y lo que no emiten.

¿Le traerías de invitado a él, a Breton?

RISTO - Insisto que no tendría yo la última palabra. Yo el día que tenga un grupo de comunicación te contestaré a esa pregunta.

En esta temporada vamos a ver a firguras como Elvira Lindo. Me ha llamado la atención que has dicho que es una de las que has puesto tú en la agenda para entrevistarla, ¿por qué?

RISTO - Porque me gustan mucho sus libros, porque me gustan muchísimo sus columnas, me parece una persona con una vida interesantísima, varias etapas de su vida me parecieron interesantes y además es una mujer muy inteligente. Yo creo que el 'Chester' brilla cuando se sienta la inteligencia. Y da gusto, la verdad. Da gusto, ya veréis qué conversación. Ella misma decía: "Me quedaría horas" y yo decía: "Y yo". Yo creo que de eso va el 'Chester' también. Cuando fluye la entrevista se nota enseguida.

A partir de la semana que viene, vas a enfrentarte justo con los que fueron los cocreadores del 'Chester' junto contigo, 'La familia de la tele'. ¿Cómo analizas toda esta actualidad televisiva?

RISTO - Con absoluta normalidad. Yo estoy acostumbrado a la competencia, creo que la competencia nos hace mejores y creo que cuantas más opciones haya mejor para el espectador. Y el espectador es muy sabio. El espectador acaba decidiendo lo que tiene que decidir. Estoy encantado, espero que atraiga muchísima gente a ver la tele también. Piensa que es un medio al que queremos los que hacemos televisión y queremos que haya cuantas más personas viendo la tele, mejor. Con lo cual, bienvenidos sean. La competencia para mí siempre es buena.

Entrevistaste a Amaia Montero hace muchísimo tiempo. ¿Sería bueno ahora el volver a entrevistarla con toda esta actualidad que está habiendo, o a Leire incluso?

RISTO - Eso es una cosa que nos dicen mucho para el 'Chester', empezar a repetir invitados, porque hay invitados que ya hace 10 años que estuvimos con ellos y claro, ahora tienen otra visión o a lo mejor otra entrevista distinta, y es algo que no descartamos, empezar a buscar en los "Chester" de antes quién podría darnos una visión radicalmente distinta o complementaria a lo que ocurre en su momento, porque ha cambiado mucho la vida, la película, y preguntarle qué es lo que ha cambiado desde entonces, pero la verdad es que no damos abasto. Ahora mismo estamos estrenando esta temporada, que tenemos muchísima ilusión, ya lo veréis, con unos pedazo de invitados y, sobre todo, mucha verdad. Es un programa que lo que ofrece es mucha verdad, mucha honestidad.