La icónica actriz de ‘Los Serrano’ que no ha sido invitada a la boda de Víctor Elías y Ana Guerra

El próximo 31 de octubre tendrá lugar una de las bodas más esperadas de la crónica social y que reunirá a numerosos rostros conocidos. Víctor Elías y Ana Guerra se darán el ‘sí, quiero’ en una finca situada a las afueras de Madrid a la que acudirán cantantes, actores y, quien sabe, si algún miembro de la realeza.

Ana Guerra ya desveló que están invitados todos sus compañeros de ‘OT 2017’, mientras que Víctor Elías tendrá junto a él a muchos de sus compañeros de ‘Los Serrano’, la serie que le lanzó a la fama. Pero no a todos. Y es que, una de las actrices más queridas y recordadas de la ficción no está invitada al enlace. ‘Socialité’ ha desvelado de quién se trata.

El programa de Telecinco ha entrevistado este sábado 17 de agosto a Goizalde Núñez, quien dio vida a la entrañable Lourditas en ‘Los Serrano’. La actriz ha confirmado la existencia de un grupo de WhatsApp de los actores de la serie en el que ella no está, como tampoco estuvo en el reencuentro organizado por Fran Perea y el propio Víctor Elías para celebrar los 20 años de mítica comedia. «Debe de haber algún grupo de WhatApp pero, particularmente, yo no estoy», reconoce.

La reacción de Goizalde Núñez al ser preguntada por la boda de Víctor Elías

Al preguntarle por la próxima boda del que fuera su compañero de reparto, con el que dice tener buena relación, Goizalde Núñez se muestra sorprendida. Tirando de ironía, espetó: «¿Qué se casa? Sin avisarme. No sabía que se casaba. Le suelo ver de tanto en tanto, es de los pocos con los que guardó un vínculo, pero no voy a ir a la boda. Las bodas no las aguanto», sentencia.

La actriz también explica que «se hizo un gran equipo» durante esos años de grabación de ‘Los Serrano’. Cinco años de los que guarda «muchísimas amistades». Tendremos que esperar al próximo 31 de octubre para saber qué compañeros de Víctor Elías acudirán, finalmente, a su boda con Ana Guerra. La que sí está confirmadísima es su gran amiga Natalia Sánchez (Teté en la ficción), como así lo ha reconocido ella misma en sus redes sociales.