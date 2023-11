Víctor Elías y Ana Guerra rompen su silencio sobre si invitarán a la reina Letizia a su boda

Hace unos días Víctor Elías y Ana Guerra anunciaban su compromiso a través de las redes sociales. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre su lista de invitados para la boda. ¿Quiénes de los compañeros de la cantante de ‘OT 2017’ acudirán? ¿Irá todo el reparto de ‘Los Serrano’, serie con la que el actor saltó a la fama?

Pero, sobre todo, hay una pregunta que todo el mundo se hace: ¿Invitarán a la reina Letizia? Y es que cabe recordar que Víctor Elías es primo segundo de la esposa de Felipe VI. Durante un evento, un periodista de ‘Socialité’ preguntó a la pareja sobre este asunto y ellos, lejos de irse por la tangente, respondieron con muchísima claridad.

«Se lo tendréis que preguntar a él, porque es su parte de la lista», recordó Ana Guerra, señalando a su chico quien, a su lado, no dudaba en responder a la pregunta del millón. Y sí, la reina estará entre los invitados. Eso sí, se desconoce si acudirá: «Si viene o no viene, no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo». Aunque reconoce que le haría mucha ilusión tenerla en un día tan especial para él sobre todo por su madre, quien falleció hace unos meses y era prima hermana del padre de la Reina.

Las preciosas palabras de Víctor Elías a la reina Letizia

No obstante, Víctor Elías ha querido dejar claro que si la invita a su boda con Ana Guerra no es porque sea la Reina de España, sino por su admiración y cariño hacia ella, que viene de mucho antes de que conociera a Felipe VI. «Yo ya fardaba de prima cuando era presentadora en Televisión Española», ha confesado el actor quien también ha asegurado que es más simpática de lo que se ve por televisión.

Además, no duda en dedicarla unas preciosas palabras: «Ese es el legado que nos ha dejado a la toda familia, porque ella ya era nuestra reina, por así decirlo». «Ohhh, qué mono», comenta su chica, quien le mira embelesada mientras él habla. El que también podría acudir al enlace, según el programa ‘Socialité‘, sería Miguel Ángel Muñoz, expareja de Ana Guerra y con el que tiene una excelente relación.