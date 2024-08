‘Socialité’ pierde a otro histórico rostro tras el despido de Patiño y Nuria Marín: «Me voy»

Continúa la ‘espantada’ en ‘Socialité’. La nueva etapa del programa, que se inició en enero con el despido de María Patiño y Nuria Marín y la llegada de María Verdoy y Antonio Santana, sigue perdiendo trabajadores, muchos de los cuales han ido yéndose paulatinamente. La última en abandonar el barco ha sido una de sus reporteras más famosas, Gema Mirón.

Tras la marcha de sus presentadoras, era su director, Javier de Hoyos, el que decidía decir adiós a ‘Socialité’ y comenzar una nueva etapa en ‘Ni que fuéramos’. Poco después se producía la marcha de algunos de sus reporteros más míticos, como Arnau Martínez, que dio el salto a Antena 3 con ‘Espejo Público’.

Ahora ha sido Gema Mirón la que ha decidido seguir los pasos de sus compañeros. La periodista se incorporó a la redacción de ‘Socialité’ el 11 de agosto de 2022 y, justo dos años después, este domingo 11 de agosto de 2024, ha sido el último programa en el que ha colaborado.

Gema Mirón se despide con nostalgia de ‘Socialité’

Ella misma ha querido despedirse del equipo con una emotiva publicación en Instagram: «Mi primer ‘Socialité’ fue el 13 de agosto de 2022. Solo dos días antes entraba en la redacción con el miedo y la ilusión a partes iguales. Llevaba tiempo sin hacer directos y era la primera vez que tenía que hacerlo lo más natural posible. Esto no iba de política, ni de sucesos… ¡Estaba acojonada!».

«Este tiempo he aprendido y disfrutado tanto. Así que no tengo dudas y sí muchas pruebas de que, hasta el momento, es la mejor etapa profesional de mi vida. Aunque para mí, es mucho más que eso. De ‘Socialité’ me llevo amigos; y esa es la guinda del pastel, porque yo soy muy de corazón, y no hablo solo de la prensa», prosigue Gema Mirón.

Antes de finalizar su post, ha querido tener unas palabras de agradecimiento a todos sus compañeros: «Ahora con muchísima nostalgia, ‘me voy de viaje, pero llena de orgullo y satisfacción por haber sido una socialitera’. A La Fábrica de la Tele, a Fénix Media, a todos mis jefes por confiar en mí y a cada una de las personas que ha compartido un frame conmigo… ¡Gracias por tanto!», sentencia.