‘Ni que fuéramos’ le da la estocada a ‘Socialité’ y le roba a su director Javier de Hoyos

Este domingo, ‘Socialité’ ha vivido una despedida muy especial e importante tras tener que decir adiós a Javier de Hoyos, su director, justo cuando el espacio ha arrancado este fin de semana una nueva etapa con un nuevo plató, nueva línea gráfica y la incorporación de Antonio Santana como copresentador.

Cabe decir que ha sido el propio Javier de Hoyos el que ha decidido abandonar ‘Socialité’ tras siete años en el programa. «Ha sido muy difícil tomar esta decisión porque sois mi familia», reconocía el propio periodista durante su despedida en directo.

Ahora Formula TV ha avanzado que Javier de Hoyos ha decidido abandonar ‘Socialité’ para fichar por Fabricantes Studio y unirse al equipo de ‘Ni que fuéramos’ que lidera David Valldeperas. Así, el periodista se uniría a la productora con la que ha trabajado estos últimos años tal y como ha verificado El Televisero.

Con su fichaje por ‘Ni que fuéramos’, Javier de Hoyos volverá a trabajar codo a codo con María Patiño, la que fuera presentadora de ‘Socialité’ hasta su despedida el pasado mes de diciembre cuando Mediaset decidió prescindir de ella y de Nuria Marín tras la llegada de Fénix Media Audiovisual a la producción.

La propia María Patiño, que desconocía el fichaje de Javier de Hoyos, por el espacio que ella presenta ha reaccionado en su cuenta de «X». «Lo desconocía pero me encanta ser ladrona», asegura.

Lo desconocía pero me encanta ser ladrona https://t.co/XYWdu3ZZT7 — Maria patiño (@maria_patino) June 9, 2024

La emotiva despedida de Javier de Hoyos en ‘Socialité’

En su último día en ‘Socialité’, Javier de Hoyos ha roto a llorar en directo. «Eres referente de toda una generación de socialiteros, de espectadores y sobre todo de tus trabajadores. Gracias por haber hecho crecer este programa y a todos los que lo formamos, gracias por haber defendido la libertad, la diversidad y lo diferente. Gracias por haber sido Javier de Hoyos y sobre todo gracias por estar ahí», destacaban en un vídeo que recogía todos sus mejores momentos.

«Habéis resumido los seis mejores años de mi vida. Cuando yo llegué aquí yo tenía muchísimos complejos, había mucha gente, representantes de televisión que me decían tienes que aparentar la pluma, no puedes ser gay y no me aceptaba ni a mí mismo. El trabajar en esta televisión y en este programa tan diverso fue lo que a mí me permitió ser lo que soy», reconocía Javi de Hoyos muy emocionado.

«El programa empieza una nueva etapa super aventurera con una gente liderada con un montón de talento. Yo os voy a seguir viendo pero os quiero dar las gracias por haberme hecho tan feliz y que os quiero», añadía Javi de Hoyos. «Javi ese abrazo y ese ramo te lo da el equipo, te lo doy yo, te lo da María, te lo da Nuria, te lo da Giovanna, te lo dan todos los que han sido tan felices trabajando contigo que son muchos, somos muchos. Gracias porque contigo todos hemos sido más grandes, nos has hecho grandes Javi así que toda la suerte del mundo que es la que te mereces», le decía por su parte María Verdoy acordándose de Patiño y de Marín.