El director de ‘Socialité’ abandona el programa ante su nueva y cuestionada etapa en Telecinco

‘Socialité’ arrancaba este sábado una nueva etapa en Telecinco después de haber abandonado su plató en los estudios de La fábrica de la tele, actualmente Fabricantes Studio. Además, el espacio que presenta María Verdoy estrenó nuevo copresentador, Antonio Santana, un nuevo plató y línea gráfica.

Pero tan solo un día después, ‘Socialité’ se ha despedido del que ha sido su director durante los últimos años, Javier de Hoyos, que abandona el espacio de Telecinco tras siete años ante esta nueva era del formato que produce Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez desde el pasado mes de enero.

Así, María Verdoy conectaba con Javier de Hoyos para hablar de uno de los mayores enemigos de ‘Socialité’, Luis Cepeda. «Tenemos que hablar de Cepeda. Yo hoy me voy de ‘Socialité’ y antes de irme de este programa dejaros con menos enemigos», aseveraba el director.

«Javi ya lo has soltado. Hoy es un día importante y un día triste para este equipo pero te tengo que decir Javi que tú y yo sabemos las ganas que teníamos de trabajar juntos. Ahora sabemos que ha sido incluso mejor de lo que incluso esperábamos. Te quiero decir que te he visto trabajar y motivar a un equipo que te adora y eso ya dice lo dice todo de ti y que eres un ser de luz, que te mereces brillar y que por si acaso quieres recordar por qué, te hemos preparado este vídeo», le decía María Verdoy emocionando a su compañero.

Tras ello, ‘Socialité’ ha ofrecido un vídeo con los mejores momentos de Javier de Hoyos como reportero, como informador desde la redacción e incluso como presentador sustituto. «Hoy tenemos un exclusivón agridulce porque nuestro director nos dice adiós, no sin antes haber hecho durante estos 7 años todo lo que se puede y más en este programa», apuntaba Miguel Ángel Rech en el vídeo.

Durante el vídeo, se ha podido ver a Javier de Hoyos roto en lágrimas al recordar como confesó gracias a ‘Socialité’ había podido reconocerse a sí mismo y su sexualidad y cómo el día de la madre emocionó a todos al hablar de la enfermedad de su madre.

Javier de Hoyos, emocionado en su despedida de ‘Socialité’

«En efecto te digo que nunca vamos a encontrar a alguien a quien admirar más que a ti, querido Javier. Hasta el momento y para siempre Javier de Hoyos, porque eres madre, eres referente de toda una generación de socialiteros, de espectadores y sobre todo de tus trabajadores. Gracias por haber hecho crecer este programa y a todos los que lo formamos, gracias por haber defendido la libertad, la diversidad y lo diferente. Gracias por haber sido Javier de Hoyos y sobre todo gracias por estar ahí», apostillaba Miguel Ángel Rech.

A la vuelta del vídeo de ‘Socialité’ tanto Javier de Hoyos como María Verdoy no podían contener las lágrimas. «Habéis resumido los seis mejores años de mi vida. Cuando yo llegué aquí yo tenía muchísimos complejos, había mucha gente, representantes de televisión que me decían tienes que aparentar la pluma, no puedes ser gay y no me aceptaba ni a mí mismo. El trabajar en esta televisión y en este programa tan diverso fue lo que a mí me permitió ser lo que soy. Y que me dieran la oportunidad de presentar con mis defectos son las cosas que a mí me han hecho crecer. En esta etapa he vivido también el alzheimer de mi madre y cada día he encontrado en este equipo amigos en los que sentirme refugiago. Ha sido muy difícil tomar esta decisión porque sois mi familia», recalcaba Javier de Hoyos entre lágrimas.

María Verdoy se acuerda de María Patiño y Nuria Marín

«El programa empieza una nueva etapa super aventurera con una gente liderada con un montón de talento. Yo os voy a seguir viendo pero os quiero dar las gracias por haberme hecho tan feliz y que os quiero», añadía sin poder seguir hablando tras recibir un ramo de flores de parte del equipo.

«Javi ese abrazo y ese ramo te lo da el equipo, te lo doy yo, te lo da María, te lo da Nuria, te lo da Giovanna, te lo dan todos los que han sido tan felices trabajando contigo que son muchos, somos muchos. Gracias porque contigo todos hemos sido más grandes, nos has hecho grandes Javi así que toda la suerte del mundo que es la que te mereces», añadía Verdoy sin parar de llorar y acordándose de María Patiño y Nuria Marín. «Aquí se quedan todos mis amigos y os quiero muchísimo», añadía Javi de Hoyos que también se acordaba de todos sus jefes de La fábrica de la tele que apostaron por él.