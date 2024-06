Quién es realmente Antonio Santana, el nuevo presentador de ‘Socialité’ en Telecinco

A partir de este sábado 8 de junio, ‘Socialité‘ contará con un copresentador, Antonio Santana, que se pondrá al frente del programa de Telecinco junto a María Verdoy. Pero, ¿quién es realmente Antonio Santana, quien recientemente también se incorporaba como colaborador de ‘TardeAR’?

Pese a ser casi un desconocido en la tele española, este madrileño ha triunfado al otro lado del charco, concretamente en la televisión de México y Miami. Ahora, su intención es conquistar también a la audiencia de nuestro país. A sus 44 años, este informático de profesión, fue Míster Zamora e hizo un curso en las escuelas de arte dramático de Eduardo Recabarren, Fernando Piernas y Pape Pérez Landén.

Sus primeros pinitos los hizo como actor en ficciones nacionales, como ‘El Internado’, ‘Hispania, la leyenda’, ‘Mi Gitana’ y ‘Águila Roja’, entre otras. Además, debutó como presentador en Marca TV en 2012. Sin embargo, harto de hacer programas de Teletienda, de Call TV y algún que otro sainete en los programas de José Luis Moreno, se marchó al continente americano en el año 2014. En México ha presentado algunos de los talents y realities más vistos del país, y en Miami se ha consolidado como un habitual de los magazines.

El motivo por el que Antonio Santana decidió regresar a España

Antonio Santana en ‘TardeAR’.

Pero, pese a todo esto, decidió volver a España. Así explicó él mismo el motivo: «Cuando has pasado varios terremotos y tienes que dormir con una mochila de emergencia por si salta la alarma sísmica, cuando has visto morir a algunos amigos por la delincuencia o has pasado solo en casa una pandemia pensando en que tu familia está al otro lado del mundo… Todo eso hace mella y decidí que quería regresar a España».

Antonio Santana también es un auténtico influencer en redes sociales, donde cuenta con más de 27.000 seguidores en Instagram. Gracias a ello podemos comprobar que es un apasionado de los deportes náuticos y de la playa. También gracias a sus publicaciones descubrimos que es muy amigo de Miguel Ángel Silvestre. Ambos se conocieron desde hace más de 20 años, cuando empezaban sus carreras y ejercían de ‘Reyes de la Belleza’ a nivel provincial.

En las redes sociales el nuevo copresentador de ‘Socialité’ no muestra ningún tipo de relación, por lo que todo parece indicar que está soltero. Aunque sí se sabe que iba a casarse con una actriz colombiana en 2020, pero rompieron al inicio de la pandemia.

«Inmensamente feliz y muy agradecido por la oportunidad que me han brindado», ha asegurado Antonio Santana ante su llegada a ‘Socialité’, reconociendo tener «muchas ganas de ponerme delante de la cámara». Su debut en el programa de Telecinco supone para él «un gran desafío». «Es la primera vez que me pongo aquí en España al frente de un programa y supone una gran responsabilidad, que afronto con nervios e ilusión», sentencia.