Natalia Sánchez se agita por lo que oye de Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Sacadme de aquí»

Natalia Sánchez y Andrés Velencoso fueron la apuesta de ‘El Hormiguero’ para hacer sombra a David Broncano en su inicio de semana. El dúo de actores visitó a Pablo Motos para presentar la nueva serie que protagonizan en Disney+, ‘El regreso de las Sabinas’. Sin embargo, la entrevista acabaría degenerando en una serie de comentarios que crearon un clima muy incómodo para la actriz. Es por eso que no dudó en plantarse ante Pablo Motos y su compañero.

Nada más sentarse en la mesa de ‘El Hormiguero’, la pareja de actores dejó más que claro que comparten una buena relación tanto dentro como fuera de la pantalla, además de mostrarse muy cercanos con el público. Y la que una vez fue protagonista de ‘Los Serrano’ dejó perplejo al presentador con uno de los rumores más extendidos sobre el espacio de Antena 3.

Natalia Sánchez destapa en directo el gran rumor sobre ‘El Hormiguero’: «Se comenta mucho»

«Se liga mucho en ‘El Hormiguero’. Eso se dice y se comenta mucho», aseguró Natalia Sánchez mientras debatían sobre sus primeras experiencias románticas, abriendo la veda a los consiguientes chascarrillos de Pablo Motos y las hormigas. «Al principio se ligaba más, ahora estamos hartos los unos de los otros. Las fiestas eran mejores hasta que la gente empezó a tener hijos», aclararon los integrantes del programa. Pero pronto la conversación sobre las relaciones tomaría otro camino que terminó por descolocar a la actriz.

Natalia Sánchez y Andrés Velencoso en ‘El Hormiguero’

«Pongamos la noche interesante», anunció el presentador antes de que la invitada confesase que su primer amor fue un alemán que conoció en Inglaterra. «Con el amor te entiendes en cualquier idioma», aseguró la que una vez dio vida a Teté en la ficción de Telecinco. Sin embargo, Velencoso compartió una experiencia más traumática. «Fue la primera vez que me rompieron el corazón y lloré por esa chica», explicó el actor.

Fue ahí cuando el tema de las infidelidades aterrizó en la mesa. «Una vez íbamos de excursión en el bus y delante de mí, a cinco filas, la vi que se estaba besando con otro», recordó el compañero de Natalia Sánchez. «Él era mayor y nos habían mezclado. Creo que ahora están casados y tienen hijos. Ha elegido la relación correcta», terminó explicando antes de que Trancas y Barrancas les pusiesen por delante una complicada prueba en la que llegaron a ver tambalearse la perfecta amistad que habían construido grabando la serie.

En la primera de las preguntas, tanto Andrés Velencoso como la actriz afirmaron que, aunque los cuernos se produzcan en otro continente, se sigue considerando una infidelidad. Sin embargo, Pablo Motos discrepó con un comentario que dejó atónita a su invitada. «A partir de 5.000 kilómetros ya no se puede considerar», sentenció el conductor de ‘El Hormiguero’.

«No me esperaba eso de ti»

Pero no fue hasta la segunda pregunta cuando Natalia Sánchez terminó estallando contra su compañero de ficción. Cuando toda la mesa respondió de forma afirmativa a la pregunta de si buscar a un ex las redes sociales son cuernos, la actriz no pudo evitar reaccionar. «No me esperaba eso de ti», señaló mirando a su compañero con decepción. Y el enfado entre ambos no había hecho más que empezar.

El colofón final llegó cuando Motos habló de ver fotos de una ex desnuda, y la actriz terminó por revolverse. «Sacadme de aquí», indicó muy seria la invitada, sin dar crédito a que los chicos guarden ese tipo de fotografías tras haber finiquitado una relación. Ante su incendiaria reacción, Velencoso prefirió no entrar en el debate, y cuando terminaron hablando sobre el término ‘pagafantas’, la protagonista de ‘El regreso de las Sabinas’ tampoco mostró muy buen gesto.