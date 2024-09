Pablo Motos echa el freno a Tamara Falcó con lo que deja caer en ‘El Hormiguero’: «No sigas»

En muchas ocasiones, los colaboradores de la mesa de actualidad de ‘El Hormiguero’ acaban convirtiéndose en el propio tema de la tertulia. Y este jueves, Tamara Falcó volvió a acaparar el centro del debate. Cuando Pablo Motos le preguntó sobre un tema muy personal, la socialité no dudó en abrirse por completo ante sus compañeros. Sin embargo, el presentador terminó cortando su arranque de sinceridad para proteger su intimidad y la de su pareja, Iñigo Onieva.

«Cuando estás soltera, te preguntan cuándo tendrás novio. Cuando te casas, que cuándo llegará el bebé, es así», comenzó explicando la colaboradora de ‘El Hormiguero’ a sus compañeros de la mesa de actualidad, reflexionando sobre las preguntas que a menudo recibe por parte de los medios. Sin embargo, aseguró que tiene muy asumido su papel y que generalmente la tratan con mucha educación y respeto.

Tamara Falcó se pasa de la raya en ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos la tiene que frenar

Y es que, Tamara Falcó se encuentra en plena búsqueda de su primer hijo con Iñigo Onieva, y la compañera de Pablo Motos no dudó en compartir todos sus métodos para estimular la fertilidad con los espectadores. «He probado con varios métodos, pero ahora estoy con Xavi Verdaguer y me estoy cuidando la microbiota. Y con mi otra doctora estoy viendo otras opciones», continuó relatando la hija de Isabel Preysler.

Pablo Motos y Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’

«Es verdad que llevo intentando quedarme embarazada desde el viaje de novios, pero tengo mucha confianza en Dios», llegó a asegurar la tertuliana del espacio de Antena 3, recalcando que es precisamente su fe lo que más le está dificultando su camino hacia la maternidad. «Normalmente, la gente opta por la fecundación in vitro, pero yo tengo mis creencias. Descarto ese método por mis valores, por lo que para mí las opciones son más limitadas«, sentenció la marquesa de Griñón.

Aún así, Tamara Falcó dejó claro que no piensa rendirse. «Con esta nueva doctora tengo muchas esperanzas. El método es natural», añadió la colaboradora antes de revelar cómo afecta este proceso a Iñigo Onieva, un dato que terminaría colmando la paciencia del presentador. «Íñigo me va a matar porque él también tiene que… pues…», intentó explicar la tertuliana entre risas sin saber cómo entrar en detalle. «No sigas, no sigas«, terminó espetando Pablo Motos para frenar su arranque de sinceridad.

«Vas a desatar todo»

«Creo que, como des la pista, vas a desatar todo», insistía el conductor de ‘El Hormiguero’ mientras Falcó se deshacía en risas. Y es que, el valenciano echó el freno en la conversación para evitar que la televisiva revelase algún aspecto de su intimidad que pudiese causar problemas con su pareja. «Tu actitud me parece muy generosa, porque siempre contestas muy bien a este tipo de preguntas, y es algo que es de agradecer, porque podría entender que no lo hicieras», añadió Nuria Roca para felicitar a su compañera.