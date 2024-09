Un rostro de ‘El Hormiguero’ ‘traiciona’ a Pablo Motos al colarse en ‘La Revuelta’ de Broncano

La batalla por las audiencias está a punto de entrar a una nueva fase, y el público de ambos comienza a disfrutar de su rivalidad. Este jueves, nada más entrar al plató de ‘La Revuelta’, David Broncano fue sorprendido por lo que uno de los espectadores lanzó al escenario. Sin saber muy bien si mostrarlo en cámara, el presentador posó junto a una de las famosas hormigas de Pablo Motos, que aparecerían en unos minutos en Antena 3.

Tras agitar el bombo, subir al escenario con euforia y saludar a sus compañeros de programa, el de Jaén se dirigió a su público tras la habitual lluvía de gritos y ruido. «Me han gritado basura súper fuerte», espetó entre risas el humorista mientras desde el público confesaban quién había sido el autor. Fue entonces cuando comenzó a recoger algunos de los regalos que habían arrojado a los pies de la tarima.

Una hormiga de Pablo Motos sorprende a David Broncano en ‘La Revuelta’

«Como el otro día se llevó Norman Reedus el perrete me ha traído este nuevo», señaló David Broncano mientras recogía un nuevo peluche de perro, en sustitución del que solía estar siempre en el sofá. Y cuando el comunicador estaba dispuesto a seguir con el inicio de la emisión, una espontánea le sorprendió anunciando que había más sorpresas.

«Hemos traído más cosas», advirtió una espectadora antes de lanzar otro objeto que despertó temor entre los miembros del programa. «No, no. Eso no puede salir David», lamentó Grison algo preocupado al ver un elemento estrella de su competidor directo. Pero Broncano no se achantó y decidió sacar al escenario la marioneta de una de las hormigas de Pablo Motos.

Entre aplausos, la autora de semejante imagen, añadió más cizaña a la prolongada batalla que cada noche se fragua con más expectación. «Es que Pablo no le dejaba venir», bromeó la espontánea mientras Ricardo Castella, David Broncano y compañía continuaban riéndose de la situación.