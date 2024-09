David Broncano niega la imposición de TVE de acabar con las bromas de drogas en ‘La Revuelta’

A poco tiempo de cumplir un mes de vida en TVE, además de constantes victorias en el access prime time, ‘La Revuelta’ ha cosechado sus primeras polémicas. Nada más arrancar la emisión este lunes, los colaboradores de David Broncano no evitaron pronunciarse ante los rumores de la supuesta llamada de atención por parte de TVE. Fue ahí cuando el presentador aclaró la realidad detrás de todos los titulares que aseguraban que el ente público les había reprendido por sus chistes de drogas.

Tras agitar el bombo, bromear con el público y corear «televisión española» como cada día al inicio de la emisión, Grison y Ricardo sorprendieron poniendo en la mesa una sonada noticia de la semana pasada. «Como ya no podemos hacer chistes de lo otro…», espetó Grison entre risas del público. Mientras tanto, el presentador dudaba sobre si podía pronunciarse sobre la polémica o no.

David Broncano desmiente el toque de atención de RTVE a ‘La Revuelta’: «Es un error interno»

«¿Has visto las noticias?», insistió el colaborador antes de encadenar un sinfín de bromas que hacían referencia al humor de drogas que la cadena pública supuestamente les había censurado. «Como estamos con segundas intenciones todo el rato… Entiendo que nos hemos pasado de la raya pero…», insinuó el músico mientras David Broncano comenzaba a reírse. «¿Hablo del tema Ricardo?», preguntó algo perplejo el humorista.

Pero sus colaboradores estaban decididos a continuar con la retahíla de chascarrillos con el fin de mandar un mensaje. «Yo se que hay veces que no sabemos por dónde van los tiros pero hay gente aquí que está diciendo que nos quiere meter las zarpas sabes… La verdad es que no meto la nariz donde no me llaman», añadió Grison antes de que el de Jaén le cortase finalmente para aclarar lo ocurrido dentro de la corporación.

«Yo lo único que quiero decir es que polvo somos y en polvo nos convertiremos…», insistió el colaborador antes de colmar la paciencia de David Broncano. «¡Para ya!», espetó entre risas el jiennense. «¿Puedo hablar de esto?», preguntó entonces el humorista para dejar clara la verdadera naturaleza de la polémica. «Se ve que esto es un error interno nuestro de Televisión Española que no ha pasado. Ha salido una noticia como que nos ha regañado TVE por hacer chistes de drogas y porque no había mujeres en el programa…», explicó el presentador para poner en contexto a la audiencia.

«No nos han regañado por nada»

«Viene de un programa al que fuisteis vosotros, no sabemos bien por qué alguien publicó internamente que la presencia femenina en el programa era nula», aseguró Broncano, recordando una intervención de Ricardo Castella y Grison previa al estreno de ‘La Revuelta’ en La 1. «No nos han regañado por nada», terminó subrayando el de Jaén. «Todo por montar un pollo», añadía entonces su colaborador desatando las risas de nuevo en el teatro.