El directo dardo de Santi Millán a Risto Mejide por Laura Escanes: «Él juega al contrario»

Entre audición y audición, la tensión entre los jueces de ‘Got Talent’ regala a menudo a los espectadores divertidas escenas de pullas y zascas. Sin embargo, este sábado fue Santi Millán quién, desde el escenario, lanzó un afilado dardo dirigido a Risto Mejide que no pasó desapercibido. Todo ocurrió cuando la madre de uno de los aspirantes subió al escenario para celebrar su valoración. El presentador no dudó en contestar una de las preguntas del publicista con un ataque directo a su anterior relación con Laura Escanes.

Juan Carlos Coronel, un madrileño de 45 años, tardó poco en dejar boquiabierto a todo el jurado de ‘Got Talent’ con su espectáculo fusión de ópera y flamenco. Tras arrasar con su impecable número, Tamara Falcó y compañía se rindieron ante sus pies con una excelente valoración. Y el presentador terminó sacando a los padres del aspirante a escena para celebrar su victoria en la primera fase.

Santi Millán se burla de Risto Mejide y su relación con Laura Escanes en ‘Got Talent’

Cuando Risto Mejide vio avanzar a la madre de Juan Carlos al escenario, se mostró un poco confuso y no evitó lanzar una pregunta al aire. «Es la madre, imagino… ¿no?», preguntó con duda. «No, es su pareja», señaló rápidamente Santi Millán, dejando completamente desconcertado al publicista, que no había caído aún en cuenta de que se trataba de una broma. Entre risas, el presentador no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un reproche.

Santi Millán en ‘Got Talent’

«¿Qué pasa? Él juega al contrario que tú», espetó Millán desatando las risas y aplausos entre el público, dejando al miembro del jurado sin palabras. Y es que, todos entendieron la referencia del comunicador a la anterior relación de Risto Mejide (49 años) con Laura Escanes (28 años) , que causó polémica por los más de 20 años de diferencia entre ambos. Aún así, el presentador de ‘Todo es mentira’ pareció tomarse la situación humor.

«Tiene que haber para todos», terminó añadiendo Santi Millán mientras el público alargaba las risas hasta la mesa del jurado, donde Risto Mejide se limitó a poner su mejor sonrisa. Así, apostó por no arruinar el buen rollo del momento además de evitar pronunciarse sobre su expareja.