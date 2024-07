Verónica Sánchez protagoniza ‘Ángela’: «Espero que sirva de espejo de las mujeres maltratadas»

Este domingo, 14 de julio, Atresplayer lanza una de las nuevas apuestas de ficción de Antena 3 tras el estreno hace unas semanas de ‘Eva & Nicole’. En este caso hablamos de ‘Ángela’, un thriller protagonizado por Verónica Sánchez y Daniel Grao y que se trata de la adaptación española de la ficción británica ‘Angela Black’.

La ficción cuenta con seis episodios de 50 minutos y narra una historia que por desgracia está a la orden del día: el infierno de una mujer maltratada por su marido bajo la fachada de una vida supuestamente idílica.

Una historia desgarradora que sin duda ha llevado a que Verónica Sánchez se haya puesto al límite. ¿Pero cómo se ha preparado este personaje? ¿Cree que con la serie se puede ayudar a que muchas mujeres se sientan identificadas y denuncien? De todo ello hablamos en esta entrevista.

Y es que en El Televisero hemos podido hablar durante unos minutos con Verónica Sánchez sobre el estreno de ‘Ángela’ en atresplayer y su reencuentro con Daniel Grao tras ‘Sin identidad’ y con Lucía Jiménez tras ’14 de abril. La república’.

‘Ángela’ está basada en la ficción británica ‘Ángela Black’. ¿Conocías la serie original? ¿La has visto para inspirarte en el personaje y prepararte el papel o te has basado solo en los guiones?

No, la vi después de que me ofrecieran el proyecto. Antes no la conocía y la vi sabiendo que íbamos a hacer algo distinto porque el director planteó la serie desde otro punto de vista narrativo y eso obliga a que interpretes desde otro lugar.

¿Crees que la gente que ha visto la serie original y vea ‘Ángela’ va a sentir que es la misma historia y que está bien adaptada o que por el contrario es una serie que nada tiene que ver con la británica?

Pues a mí me parece un ejercicio bastante interesante. Como espectadora, yo lo haría, ver el mismo guion con dos propuestas distintas desde el punto de vista narrativo y entender y descubrir cómo puede cambiar tanto una ficción dependiendo desde donde la veas ocurriendo los mismos hechos.

¿Cómo definirías tú ‘Ángela’ y que destacarías de ella?

Pues le voy robar las palabras a Tito López Amado, el director, que le gusta pensar que cuando estábamos haciéndola decía ‘yo lo que quiero es hacer un viaje a la fragilidad de la mente’. A entender y mostrar como de vulnerables, de maleables y de influenciables podemos llegar a ser. Lo frágiles que son nuestras certezas si ocurre algo o hay alguien que tiene la fuerza suficiente como para hacerte dudar de ellas.

¿Cómo ha sido para ti meterte en la piel de una mujer maltratada como Ángela?

Intenso, complejo, demandante. Ha sido un viaje muy interesante pero bastante agotador.

¿Ha sido de esos papeles que cuesta olvidarte y quitártelo cuando llegas a casa por lo profundamente emocional que es?

Quizá a mí me ha costado quitármela más físicamente que psicológicamente porque yo psicológicamente tengo mis herramientas para saber que lo que estoy viviendo no es real y en cierto modo tu propia interpretación es como si tu cerebro se dividiera en varias partes y hay una parte del cerebro que está pendiente del guion, otro de la parte técnica y otra parte que es la que vive lo que el personaje vive.

Pero el cuerpo no lo sabe y un personaje así te provoca cosas a nivel físico, te contracturas, te provoca ardores en el estómago o taquicardias y aprietas el diafragma y eso si que te lo llevas a casa.

A lo largo de tu carrera has podido hacer papeles muy diferentes. ¿Ha sido quizás uno de los papeles que más te ha costado sacar adelante por lo que lleva detrás?

No sabría decir si ha sido el más difícil, pero si que ha sido sin duda uno de los más difíciles que uno siempre como actriz te suponga algún tipo de reto y este es bastante retador.

¿Qué crees que puede aportar de diferente ‘Ángela’ a otros thrillers y a otras series que han versado sobre el maltrato?

Bueno contamos una historia que aparte del maltrato hay un misterio que descubrir y este personaje va a reaccionar de forma diferente. Es una historia muy original que más allá de que hable del maltrato no tiene nada que ver con otras series que han podido hablar de ello.

Es posible que muchas mujeres se puedan sentir representadas en lo que refleja ‘Ángela’, ¿crees que la serie puede ayudar a concienciar y visibilizar la violencia de género?

Yo creo que para alguien que vive un infierno así una serie no es ayuda, creo que esa mujer necesita sentirse protegida socialmente, amparada legalmente, creo que necesitas garantías de que tu vida no va a correr peligro y supongo que lo que una mujer que sufre maltrato necesita eso garantías sociales, legales y protección. No creo que nosotros podamos ayudar a una mujer que vive eso a salir de ahí. Pero si creo que una ficción como esta puede servir de espejo para que el espectador se haga preguntas y se coloque en lugares distintos y empatice con algo que a lo mejor te resultan simples cifras pero a una mujer maltratada no creo que la podamos ayudar, aunque ojalá.

En ‘Ángela’ te reencuentras con algún compañero como Daniel Grao con el que coincidiste en ‘Sin identidad’. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con él y con el resto del reparto?

Teníamos muchas ganas de trabajar juntos porque en ‘Sin identidad’ realmente apenas tuvimos secuencias. Yo creo que solo fue una y nos quedamos con las ganas. También vuelvo a coincidir con Lucía Jiménez con la que trabajé en ‘Los dos lados de la cama’ y en ‘La república’ y al final es muy bonito volver a coincidir con compañeros de nuevo y con Tito López Amado, el director también vuelvo a trabajar. Es bonito porque al final es como redescubrirse emprendiendo un viaje distinto.

‘Ángela’ llega ahora a atresplayer pero después se podrá disfrutar en abierto en Antena 3 y muy probablemente después en otra plataforma. ¿Cómo ves tu el momento de la ficción española y que una misma serie pueda tener incluso tres vidas?

Es fantástico. Nuestras historias y nuestra ficción puede abarcar ahora mucho más público. Es genial verlo en una plataforma, pero también me parece ideal que se pueda ver en abierto para que la gente que no pueda acceder a una plataforma pueda seguir viendo ficción española y luego si hay suerte de poder exportarla y que se vea en otros países pues es un lujo. Nuestra ficción ha roto fronteras y eso es un orgullo.

¿Cómo llevarías tener que enfrentarte a ti misma si ‘Ángela’ y ‘La Favorita 1922’, la serie que estás rodando para Telecinco coincidieran en parrilla?

Espero que no coincidan y que se estrenen en momentos distintos. Si que puedo decir que me siento afortunada de haber acabado ‘Ángela’ y haber empezado a rodar tan pronto otra serie. Es una profesión con mucho paro y cuando pillas una racha que encadenas un proyecto con otro te puedes dar con un canto en los dientes.

¿Qué queda de la Verónica Sánchez que conocimos en ‘Los Serrano’ y qué Verónica Sánchez eres a día de hoy?

Pues viene conmigo, para mí no dejas a nadie atrás. Digamos que el tiempo cae sobre ti de forma vertical y lo de atrás no se deja. Empecé en esto con mucha ilusión y esa se mantiene intacta, quizá ahora estoy más segura de que puedo vivir de esto que cuando empecé. Pero sigo teniendo el mismo vértigo, muchísimas ganas de meterme en todos los charcos que pueda a nivel interpretativo. Es muy importante en esta profesión mantener la ilusión porque está llena de inestabilidad, de noes, de grandes parones entre un proyecto y el siguiente y si tienes ilusión lo aguantas.