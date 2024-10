Atresmedia detalla cómo será 'FoQ: La nueva generación', el regreso de 'Física o química' tras 13 años

Atresplayer vuelve a apostar fuerte por una de las marcas de ficción española de mayor éxito que marcó a toda una generación y trae de vuelta las clases y aventuras del Zurbarán. Hablamos de 'FoQ: la nueva generación', continuación de la mítica serie que se ha presentado en el marco del South International Series Festival, al que asiste El Televisero.

El regreso de 'Física o química' estará compuesta por una temporada de ocho episodios de 50 minutos y es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia TV.

Encabezan el amplio y coral reparto Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky y este se completa con Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso y Ana Andrés.

Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Anaís Tovar dan vida a los profesores del colegio Zurbarán, que aportarán distintas maneras de ver la vida protagonizando tramas que se entrelazarán inevitablemente con las de sus alumnos.

Esta nueva serie juvenil pretende captar la esencia de la original, protagonizada por Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Javier Calvo, Andrea Duro o Angy Fernández introduciendo a una nueva generación de personajes con conflictos y tramas propias de los adolescentes de la actualidad. Este elenco joven y talentoso ha tenido que buscar el equilibrio entre el drama y el humor explorando la complejidad de la vida escolar de hoy en día.

Una generación actual con los problemas de siempre

El nuevo reparto de 'FoQ: La nueva generación'. | South International Series Festival

En la rueda de prensa en el South International Series Festival, a la que ha acudido El Televisero, Carlos García Miranda, creador y guionista de la serie, ha confirmado que "una de las máximas de esta serie era hacer una clase de chavales y chavalas reconocibles".

"Tras esa joyita que fue El reencuentro teníamos ganas de más, y por eso esta Nueva generación", ha admitido la directora de Ficción de Atresmedia, Montse García. Palabras que suscribía su creador y guionista: "Llevamos como dos años tras este proyecto. Nos quedó buen sabor de boca tras El reencuentro, y queríamos actualizarlo".

Así tras el boom que supuso 'Física o química' hace 13 años para la generación millenial, ahora llega el turno de reflejar a la generación Z. "Una de las cosas que hemos hecho es revisitar tramas: algunas que hizo' Física o Química', hacerlas en la actualidad en 'La nueva generación'", ha anticipado su creador, con la meta de volver a trabajar sobre esta serie "volviendo a las tramas originales, pero viéndola con los ojos de la generación actual".

Marcados por sus primeras veces, sus primeras borracheras, sus primeras fiestas petting pero también su primer duelo, este grupo de adolescentes se enfrentan a problemas realistas con los que el público se sentirá muy identificado como "la amistad, las drogas, el sexo, las relaciones con los padres…".

Una de las grandes diferencias de 'FoQ: la nueva generación' con su predecesora es el caso de Lele, un personaje no binario. Así, Rocky, que se encarga de interpretarlo destacaba que "eso no se ve mucho en la ficción y es muy emotivo porque es el reflejo de muchas personas. Los padres van a ver realidades que probablemente conozcan, pero no entiendan".

Por su parte, Santiago Garzozi quien da vida a Jeremías, dejaba claro la importancia de los coordinadores de intimidad durante el rodaje. "Es mi primer proyecto y mostrarme con tanta vulnerabilidad era complicado, pero sabía que no estaba solo". Y resaltaba lo realistas que son las vivencias que tienen sus personajes pues "las escenas de sexo son reales, no tenemos la presión de estar perfectos". A esto se unía Rocío Velayos, Asia en la serie, que aseguraba que "se crean nuevas necesidades de saber, porque a todos nos pasa lo mismo, muchas veces nos sentimos solos y es importante visibilizarlo".

También María Bernardeau, que interpreta a Carlota, se sumaba a estas declaraciones dejando claro que es su "primer proyecto" como protagonista y que ha sido un "proceso precioso el interpretar personajes con los que nos sentimos identificados, porque pese a que mi personaje es una chica pija, también es vulnerable".

Las impresiones a las primeras imágenes de la serie 'FoQ: la nueva generación' y ¿miedo a las comparaciones con 'Física o química'?

El tráiler, visto hoy por primera vez en el Auditorio del South International Series Festival en Cádiz, ha emocionado a los presentes y sobre todo a los jóvenes actores, Biel Antón entre lágrimas ha confesado que han sido 3 meses de rodaje muy intensos y que "expones emociones muy internas". Por su parte, Kiko Bena, que interpreta a Koldo, admitía la dureza de procesar esas imágenes y recalcaba que "me he visto en el instituto cuando tenía los problemas más grandes de mi vida y sentarme hoy aquí, por una casualidad de la vida, porque yo vengo de San Blas, no tenía aspiraciones en la vida, es culminar este proyecto".

Una de las preguntas que surgía durante la rueda de prensa estaba relacionada con el posible miedo a las comparaciones entre ambas generaciones de la serie a lo que los protagonistas contestaban que "no estamos preparados para lo que se viene porque no sabemos que puede pasar". "Yo ya me he enfrentado a problemas porque me escandalizaba rodar escenas con otro hombre y ahora me parece lo más normal, si yo he cambiado, por qué el público no lo va a hacer" añadía Kiko Bena.

El actor Miguel Fernández, que da vida a Jon, concluía con que "habrá gente que no esté de acuerdo con las cosas que hacemos, pero a nada que haya una persona que se identifique con nosotros, por nuestra parte ya habremos hecho nuestro trabajo". Finalmente, Santiago Garzozi lanzaba una petición al público: "Pedimos una primera oportunidad sin prejuicios e insultos".