Merecida ovación para J Kbello en redes por su apoteósica imitación en 'Tu cara me suena 13': "Ganador"

'Tu cara me suena 13' ha vivido una segunda gala llena de actuaciones de alto nivel este viernes en Antena 3, pero sin duda el número de J Kbello ha logrado destacar por encima del resto de sus compañeros. El artista gaditano ha conseguido hacerse con su primera victoria de la edición gracia a su apoteósica imitación de Alex Warren, que se ha ganado una oleada de aplausos en redes al superar con sobresaliente el exigente reto vocal de esta semana.

Si su debut en el concurso de Antena 3 estuvo marcado por una puesta en escena vibrante, con multitud de bailarines, movimiento y el reggaeton de Daddy Yaknee, este viernes el finalista del Benidorm Fest 2025 se postraba en el centro del escenario, rodeado de un amplio coro y con una enorme luna llena de fondo iluminando su rostro progresivamente mientras comenzaba a interpretar 'Ordinary'.

J Kbello se hace con su primera victoria en 'Tu cara me suena 13' con su impecable número como Alex Warren

El emocionante número de J Kbello como el americano Alex Warren ha terminado poniendo a todo el público en pie y emocionando a María Parrado, que no podía contener las lágrimas tras la actuación de su compañero. "Es una canción que realmente necesita de una maquinaria, de esa voz que tienes tú, muy privilegiada. Pero sobre todo esta canción precisa de gusto, que es a veces lo complicado de una imitación. Te la has gozado, nos has hecho gozar a nosotros y nos has puesto los cabellos de punta", explicó Chenoa, impactada por el exigente número.

"Cuando yo me quedo mirando a alguien es porque me transmite cosas… Qué quieres que te diga, para mi eres el 12", resolvió finalmente Lolita adelantando lo que ocurriría minutos más tarde. Y es que si bien los cuatro miembros del jurado otorgaron un 12 al andaluz, el público tampoco se desmarcó de la sentencia de Chenoa y compañía, pues premió al intérprete con la máxima puntuación, alzándose con la victoria.

Y durante la gala, las redes no han tardado en aplaudir la apoteósica actuación de J Kbello.

joder lo esta clavando el tio #TCMS2 — eri🎄 (@louitygirl) April 17, 2026

Lo esta haciendo igual!!!! El mejor de la noche #TCMS2 — ♡♡Ⲏⲁⲅⳑⲉⲩ ⲫⳙⳕⲛⲛ♡♡ (@Harley_Quiinn23) April 17, 2026

suena como un puto playback siempre joder COMO LE DEN OTRO PUTO 6 #TCMS2 — ʝoѕe 🐦‍🔥 (@jxsep_px) April 17, 2026

Ganador de hoy. Que pasada #TCMS2 — Lau (@colorinxis) April 17, 2026

lo de Jkbello es otro rollo es brutal #TCMS2 — sara. (@smargar_) April 17, 2026

JK Bello de fondo parece Carola menos mal que no tiene la voz de Noni 🙏🤣❤️



Lo está bordado, pero los coros enhorabuena 👏🤌😻



#TCMS2 — P1GU1 🇮🇨 (@pablo_hz21) April 17, 2026

Dios, lo está clavando!! Jota gana está gala de calle!!! #TCMS2 — Marga (@salamarga2012) April 17, 2026

Jkbello está perfecto con Ordinary. Se merece ganar. #TCMS2 — Carmen M (@CarmenMayFon) April 17, 2026

Jkbello espectacular, hoy es el ganador #TCMS2 — Silvia TM (@Silviatm79) April 17, 2026

Menos mal que ha salido J Kbello a salvar la noche. 👏🏻 #TCMS2 — Vigoga 🔻 (@vigoga97) April 17, 2026