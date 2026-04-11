'Tu cara me suena 13': Lista completa con las imitaciones de la Gala 2 en Antena 3 del próximo viernes

Antena 3 ha arrancado por todo lo alto 'Tu cara me suena 13' este viernes en un estreno lleno de nivel e imitaciones de infarto. Así, pudimos ver el debut de los nueve concursantes de esta edición: Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño, Martín Savi, Paula Koops, Sole Giménez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello.

Y la primera victoria de la edición fue a parar a la concursante más joven del elenco, María Parrado. La joven cantante, que comenzó su carrera en 2014 tras convertirse en la primera ganadora de 'La Voz Kids', se metió al público en el bolsillo con su impecable imitación de Ana Mena. El segundo puesto lo ocupó Martín Savi, que consiguió alzarse como la gran revelación de la noche transformado en Mika, mientras que el tercer puesto fue para Cristina Castaño por su imitación de Mina.

Una vez se conoció la clasificación de la primera gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana en la segunda gala.

La próxima semana vendrá también cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde Cristina Castaño como Chapell Roan, pasando por Jesulín de Brique, que tendrá que transformarse en Hombres G o Sole Giménez, que tendrá que traer a un amigo para convertirse en Alizz y Amaia.