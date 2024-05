Avance semanal ‘La Promesa’ del 20 al 24 de mayo: Un salto temporal y varias despedidas

‘La Promesa’ afronta esta semana una auténtica revolución en las tardes de TVE. Y es que la cadena pública junto a Bambú Producciones han decidido dar un vuelco a las tramas de la ficción con un salto temporal que se producirá a partir del miércoles.

Todo esto se produce justo después de la ansiada pedida de mano de Jana y Manuel. El heredero del marquesado se arrodilló ante la doncella en medio del hall del palacio y expresó el gran amor que siente hacia ella. Aunque Jana piensa que es una idea totalmente disparatada por la diferencia de clases, está dispuesta a luchar por el amor que sienten.

No obstante, todo se complicará cuando Manuel tenga que marcharse a la guerra junto a Curro. Dos marchas que sin duda dejarán a Jana bastante sola en el palacio y con mucha preocupación ante la falta de noticias de su amado y su hermano. Una preocupación que también deja asolada a Cruz. Para apoyarla llegará un nuevo personaje interpretado por la actriz Elia Galera (‘Hospital central’, ‘El Príncipe’), que dará vida a María Antonia, una amiga de la Marquesa que podría poner en peligro el matrimonio de los marqueses.

Por si fuera poco, esta semana en ‘La Promesa‘ veremos como Petra consigue su gran sueño de convertirse en la nueva ama de llaves del Palacio. Algo que le permitirá además cobrarse una gran víctima: Pía Adarre, que será relegada a última fregona.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Promesa’ en la semana del 20 al 24 de mayo. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 17:30 horas:

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 359 del lunes 20 de mayo

Lo dicho por Norberta sobre Virtudes conmociona a Simona y Candela. Virtudes lo tendrá difícil para saber qué han descubierto las cocineras sobre ella. Catalina tiene claro que quiere el dinero de Lorenzo de vuelta. Por eso lleva el asunto ante Alonso, que tomará una decisión drástica con el militar.

Curro está a nada de marchar a la guerra, pero Martina aún no lo asume. Por eso, hará un último intento de hacerle cambiar de idea. Manuel y Jana mantienen viva la idea de casarse, gracias a los ánimos de Blanca Palomar. Sin embargo, las dudas y temores sobre el futuro continúan persiguiendo a la doncella, que está saturada de emociones en los últimos días. El futuro de Santos en La Promesa se ensombrece cuando el lacayo toma la decisión de desobedecer las órdenes directas de su padre.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 360 del martes 21 de mayo

Lorenzo abandona La Promesa por orden de Alonso, pero delata a Pelayo ante Catalina. El joven no tiene más remedio que admitir que le ha vuelto a mentir y esta es la última mentira que Catalina está dispuesta a tolerar. Virtudes termina reconociendo a su madre que todo lo terrible que le contó Norberta de ella es la verdad. Vera se enfrenta a Santos, harta de que la extorsione, y decide apostar con todas sus consecuencias por su relación con Lope.

Petra recibe una dura reprimenda de la marquesa, pero la doncella se revela y le planta cara por fin. Se suceden las despedidas a María Fernández y Salvador le cuenta a Ricardo que Santos está acosando a Vera. Cruz sigue preocupada por descubrir de quién está enamorado Manuel, pero lo que termina descubriendo, que su hijo se ha marchado a la guerra con Curro, es mucho peor.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 361 del miércoles 22 de mayo

Se produce un salto temporal en ‘La Promesa’ de varios meses. Cruz está destrozada pensando que Manuel puede haber muerto en la guerra y organiza una cena para celebrar el cumpleaños de su hijo. Su amiga María Antonia la ayuda a paliar el dolor y su presencia es un bálsamo para la mala relación que hay entre los marqueses, que se han distanciado.

Por su parte, Catalina vive en el hangar y no sale por una afrenta que le hizo Cruz en el pasado. No hay ni rastro de Pelayo. María Fernández al final no aceptó el trabajo con los duques de Abrontes. Mientras que Vera y Santos ahora están juntos, algo que destroza a Lope, quien se encuentra en una senda muy oscura y le debe dinero a gente muy peligrosa.

Petra es la nueva ama de llaves y no duda en usar su posición para abusar de las sirvientas, entre las que se encuentra Pía, que ha sido degradada a criada. Jana sufre en silencio la agonía de saber que su amado y su hermano siguen en la guerra… y hace más de un mes que no tienen noticias de ellos.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 362 del jueves 23 de mayo

Los Luján reciben una carta de alguien del frente que les dice que Manuel y Curro no aparecen en los registros de bajas, pero eso, lejos de tranquilizarles, produce aún más desasosiego a todos en La Promesa.

Rómulo se muestra ante Alonso preocupado por Catalina, que sigue alojada en el hangar. El mayordomo ha escuchado el plan de Cruz y Lorenzo de enviarla a un manicomio e intentará ayudar a la señorita, pero no será fácil.

Simona le cuenta a Candela que las cosas con Virtudes no están bien y Salvador le aconseja a Lope que se olvide de Vera porque es evidente que está con Santos. Petra aprovecha de su nuevo cargo para arremeter contra Pía y no admite que la corrijan. Pero una visita inesperada amenaza con convertir la existencia de Pía en una pesadilla aún mayor.

Avance del capítulo 363 del viernes 24 de mayo

Gregorio, el marido de Pía, ha salido de la cárcel y ha vuelto a Luján. Pía se verá obligada a tomar una dura decisión para proteger a su hijo de las garras del hombre que intentó matarla. Cruz no levanta la cabeza por la ausencia de su hijo, del que sigue sin noticias. María Antonia procurará ser su apoyo, involucrando a Alonso.

Jana será quien tenga noticias sobre Manuel, pero, para su desgracia, no serán las que ella espera. Santos sigue buscándole las cosquillas a Lope con su relación con Vera, pero alguien será testigo y le advertirá sobre ello. Rómulo no aguanta más y le cuenta a Catalina que Cruz y Lorenzo planean enviarla a un manicomio.