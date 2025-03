Estrenos semanales de series y películas en Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver del 24 al 30 de marzo

El mes de marzo llega a su fin y sí, se va a despedir por todo lo alto. Porque esta semana está tontamente repleta de estrenos, y algunos de ellos de los más esperados. Las plataformas como Netflix, Disney Plus o Movistar Plus+ tienen listos los títulos perfectos para que despidamos el mes y demos la bienvenida a la primavera. Que ya no vas a haciendo falta. Por un lado, tenemos Netflix con su nueva adaptación de una novela de Harlan Coben, 'Atrapados', pero esta vez situada en Argentina. Doble ración de proyectos en español porque también llega la esperadísima 'Manual para señoritas', con Álvaro Mel y Nadia de Santiago como los protagonistas de esta serie que recuerda a 'Los Bridgerton' visualmente.

En Prime Video tenemos el regreso de Nicola Kidman, que no para de trabajar, y se convierte en la protagonista de un thriller turbio y tramposo llamado 'Holland'. Pero la plataforma de Amazon también hace doblete, porque destacamos otro de sus estrenos: 'Punto Nemo', una serie de aventuras en la que nada es lo que parece, con Najwa Nimri y Maxi Iglesias en el reparto. Y, si os quedasteis con ganas de ver 'Mufasa', 'Oppenheimer' o 'Emilia Pérez' en el cine, no hay problema, porque Disney Plus, Movistar Plus+ y Filmin las traen al streaming. De hecho, esta última plataforma también trae la mítica serie 'Twin Peaks', junto con su película 'Fuego, camina conmigo', y su tercera temporada de culto, 'Twin Peaks: el regreso'.

Estrenos en Netflix

Atrapados

Sinopsis: Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma.

Llega una nueva serie basada en las populares novelas de Harlan Coben. Si a principios de año se convirtió en un auténtico exitazo 'Te echo de menos', ahora le toca el turno a 'Atrapados', filmada en San Carlos de Bariloche, Argentina. Protagonizada por Soledad Villamil, cuenta la historia de una periodista reconocida por atrapar criminales, quien investiga la desaparición de una joven y, durante su búsqueda, desentraña misterios y sospechosos que se entrelazan. Harlan Coben continúa expandiendo su universo narrativo, participando también como productor ejecutivo mientras trabaja con guionistas locales de todo el mundo para llevar sus novelas a la pantalla.

La serie está producida por el propio escritor y cuenta con la participación especial de Matías Recalt. Sí, el mismo de 'La sociedad de la nieve'. Esta es ya la novena adaptación de una novela de Coben. Las demás son 'Safe,' 'No hables con extraños', 'El inocente', 'Bosque adentro', 'Por siempre jamás', 'Quédate cerca', 'Ni una palabra', y la más reciente 'Engaños'.

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Manual para señoritas

Sinopsis: Madrid, 1880. Elena Bianda es la dama de compañía más solicitada de la ciudad. A pesar de su juventud, ya ha ayudado a más de veinte jóvenes a encontrar un buen novio o marido. Su secreto radica en un equilibrio perfecto aunque delicado entre la férrea orientación moral que ofrece a las familias y la comprensión sutil de los anhelos de las muchachas a su cargo. Su mayor satisfacción es verlas caminar hacia el altar. Sin embargo, todo cambia cuando cruza el umbral de la casa de los Mencía para ocuparse de tres hermanas.

Nadia de Santiago es la protagonista de 'Manual para señoritas', la nueva serie de época de Netflix que pretende ser su nuevo gran éxito. Junto a ella completan el reparto Álvaro Mel, Isa Montalbán, Zoe Bonafonte, Iratxe Emparán, Tristán Ulloa, Carloto Cotta, Paula Usero, Candela Pradas, María Barranco, Itziar Manero, María Caballero o Gracia Olayo. Pero lo interesante también está en el equipo que hay detrás, con Gema R. Nierga y Ramón Campos, creadores de 'Alta Mar' o 'Velvet'. Enredos amorosos, ambientación de época, jóvenes casaderas... ya hay muchos que la comparan con 'Los Bridgerton' pero a la española. O también con ese clásico de nuestra literatura que es 'La Celestina'.

"No quiero que me definan como actor los típicos roles del hombre pudiente con las mujeres detrás que cuentan el amor desde el heteropatriarcado. Los anteriores proyectos que he hecho van en el sentido de romper con ese cliché y 'Manual para señoritas' también, porque tiene una parte muy reivindicativa sobre el universo de la mujer. Igual que se permite licencias en términos de vestuario o de lenguaje, también lo hace a nivel de feminismo". Así defiende la serie de Netflix su protagonista Álvaro Mel, un valor seguro para la plataforma. Ahí tenemos el ejemplo de 'Un cuento perfecto', que arrasó durante el verano de 2023.

Fecha de lanzamiento: 28 de marzo

Estrenos en Prime Video

Holland

Sinopsis: Nancy Vandergroot, una profesora y ama de casa de vida aparentemente perfecta de Holland, Míchigan, comienza a sospechar de que su marido la está engañando, y se involucra en una aventura por su cuenta antes de enterarse de su verdadera y oscura vida secreta.

Nicole Kidman es una de las actrices que más trabajan en la actualidad en Hollywood. Encadena un proyecto tras otro, y el año pasado deslumbró tanto con 'La pareja perfecta' en Netflix como con 'Babygirl' en cines, con la que sonó para todos los grandes premios. Hace ya siete años, la actriz australiana-hawaiana se comprometió a trabajar con más mujeres directoras... y lo está cumpliendo a rajatabla. Desde que hiciera esa promesa, ya ha trabajado en quince proyectos dirigidos por mujeres. Mimi Cave, la directora de este thriller de Prime Video, es la número dieciséis.

La mítica actriz estará acompañada de Gael García Bernal y Matthew McFayden, que nos sonará de 'Succession'. Cave ya dirigió otro proyecto retorcido como 'Fresh', con Sebastian Stan. Y aunque la crítica no está recibiendo con mucho entusiasmo 'Holland', sí que destacan sus giros y, por supuesto, la interpretación de Kidman.

Fecha de lanzamiento: 27 de marzo

Punto Nemo

Sinopsis: Los miembros de una expedición oceanográfica, formada por científicos y la Armada Española, se embarcan en el buque Pentonkontors para investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Una fuerte tormenta arrastra a los miembros de la expedición hasta una isla situada en los confines del planeta. Se trata de un lugar antes habitado por militares rusos, que pondrá a prueba todas sus habilidades y conocimientos para sobrevivir e intentar salir del punto más alejado de cualquier lugar habitado de la Tierra: el Punto Nemo. Un lugar lleno de misterios y peligros al acecho.

Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro, Eric Masip y Najwa Nimri son los protagonistas del nuevo thriller de misterio y aventuras de Prime Video. Dirigidos por Denis Rovira, los seis episodios pueden recordar un poco a 'Perdidos', pero con ese toque español tan característico, y con un reparto repleto de caras conocidas. "Estuvimos en una base militar, nos quedamos a dormir allí, tuvimos entrenamientos consistentes. La producción lo preparó todo muy bien para que estuviéramos cómodos pero nosotros queríamos vivir la experiencia completa. Nos quisimos lanzar a todo. No queríamos dormir en el hotel, queríamos hacerlo todo más real", explicó Enric Masip, uno de los protagonistas, para la revista Men's Health.

Fecha de lanzamiento: 28 de marzo

Estrenos en Disney Plus

Mufasa

Sinopsis: Rafiki, Timón y Pumba le cuentan la leyenda de Mufasa a la joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala. La historia se cuenta en flashbacks y presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un simpático león llamado Taka, heredero de un linaje real. Este encuentro casual pone en marcha un viaje de un extraordinario grupo de inadaptados que buscan su destino. Y sus vínculos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para escapar de un enemigo amenazador y letal.

Disney volvió a confiar en Barry Jenkins para su secuela de 'El rey león', que se centra en la adolescencia de Mufasa, y su 'hermano', que terminará convirtiéndose en Scar. No tuvo la misma aceptación que la primera película, y las canciones fueron ampliamente criticadas. Pero pese a ello, consiguió hacer casi 700 millones en la taquilla, y dejó algunas escenas para el recuerdo. No es el mejor live action del estudio, pero tendrá una nueva vida en el streaming que le dará mucho mayor éxito. “La elección de hacer 'Mufasa' es la primera decisión verdaderamente divertida que he tomado en mi vida. Hay, por supuesto, un legado real adjunto al material, pero desde mi punto de vista es una elección divertida. Quería pasármelo bien rodando una película”, explicó en una conversación con Cinesa.

Fecha de estreno: 26 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Oppenheimer

Sinopsis: En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del 'Proyecto Manhattan', lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares.

'Oppenheimer' se convirtió en la gran triunfadora de la noche de los Premios Oscar 2024. Por fin Christopher Nolan consiguió llevarse su preciada estatuilla (muy merecida), y el camino de redención de Robert Downey Jr. se culminó con su Oscar a Mejor Actor Secundario. Una noche para el recuerdo, sobre todo para el realizador, que por fin empieza a ver su trabajo reconocido en los grandes premios. Obviamente su taquilla, cercana a los mil millones de dólares, se benefició del efecto Barbenheimer junto a la película 'Barbie'. Pero también el buen hacer de un reparto increíble (Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt...). Todo funciona como un reloj, y se nota en el resultado final. Una de las grandes películas de la última década.

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Estrenos en AppleTV+

The Studio

Sinopsis: Matt Remick es el recién nombrado jefe de Continental Studios. Con el cine tradicional intentando mantenerse vivo y relevante, Matt y su equipo de ejecutivos luchan contra sus propias inseguridades, artistas narcisistas y grandes capos corporativos, siempre con la esquiva meta de hacer grandes películas.

“Me metí en esto porque amo las películas. Pero ahora temo que mi trabajo sea arruinarlas”. Así empieza el tráiler de 'The Studio', la nueva comedia de Seth Rogen para AppleTV+. Catherine O’Hara y Kathryn Hahn serán dos de las protagonistas de la serie, repleta de cameos. Bryan Cranston, el director Martin Scorsese, Zoe Kravitz, Paul Dano, Anthony Mackie o Charlize Theron. La serie está firmada por Frida Pérez, Seth Rogen y Evan Goldberg, junto a dos de los creadores de 'Veep': Peter Huyck y Alex Gregory. Una sátira sobre el mundo del cine que podría convertirse en una de las nuevas comedia marca de la casa de Apple.

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo

Estrenos en Filmin

Twin Peaks

Sinopsis: El excéntrico agente del FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) llega a Twin Peaks, una pequeña población montañosa, para investigar el brutal asesinato de la joven y bella Laura Palmer, la chica más popular del instituto de la localidad. Con la ayuda del sheriff del pueblo, el amable Harry S. Truman (Michael Ontkean), el agente Cooper comienza a interrogar a los habitantes del pueblo y va descubriendo poco a poco que muchos de ellos esconden oscuros y misteriosos secretos.

¿Qué podemos decir de 'Twin Peaks' más allá de que es una de las series más influyentes de la historia? La ficción creada por David Lynch y Mark Frost traspasó la cultura popular allá por 1990, y hasta en España todos se preguntaron ¿quién mató a Laura Palmer? Una serie que ha marcado otros títulos como 'Perdidos' o 'Expediente X', y que regresó hace una década con una tercera temporada que hacía explotar todo. Como homenaje al cineasta, que falleció este pasado mes de marzo, Filmin recupera la serie, y es la oportunidad perfecta para ver todo el viaje de Dale Cooper y ese pueblo repleto de surrealismo que es Twin Peak.s

Fecha de estreno: 24 de marzo

Emilia Pérez

Sinopsis: Sobrecualificada e infravalorada, Rita es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

¿Qué vamos a decir de 'Emilia Pérez' que no se haya dicho ya? Su carrera de premios fue casi impecable. Hasta que saltó por los aires por culpa de ciertos tuits de su protagonista, la madrileña Karla Sofía Gascón. Pero eso no impidió que la película consiguiera trascender, e incluso Zoe Saldaña se llevara su tan ansiado Oscar a Mejor Actriz Secundaria para Zoe Saldaña. Sus 13 nominaciones auguraban una noche llena de sorpresas, pero no consiguieron remontar el vuelo después de toda la polémica. Una película diferente, rara, con decisiones un tanto cuestionables y el surrealista acento de Selena Gómez. Aunque lo cierto es que hay grandes números musicales en el film, y su propuesta lleva todo a un nuevo nivel. ¿Esperpento o película de culto? Solo el tiempo lo decidirá.

Fecha de lanzamiento: 28 de marzo

Más estrenos semanales