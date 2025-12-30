'GH DÚO 4': Lista completa con todos los concursantes famosos confirmados del reality de Telecinco

Tras el batacazo que se llevó Telecinco con 'GH 20', que tuvo que acelerar su final tras solo 42 días de convivencia, la cadena sigue apostando por el reality y ya prepara la que será la cuarta edición de 'GH DÚO', que se estrenará a comienzos de 2026 como una de las grandes bazas de la cadena para el inicio de temporada.

De esta manera, Telecinco apuesta finalmente por 'GH DÚO' como reality para los primeros meses del 2026 antes de coger el relevo 'Supervivientes 2026'. Serán por tanto parejas o tríos de rostros famosos los que convivan en la nueva casa de Tres Cantos.

Por ahora Telecinco no ha dado detalles de 'GH DÚO 4' aunque parece que si no hay cambios Jorge Javier Vázquez repetirá como maestro de ceremonias de las galas volviendo al reality que ya presentó en su primera edición. Cabe recordar que la segunda la condujo Marta Flich y la tercera Carlos Sobera. Mientras que Ion Aramendi seguirá siendo el presentador de los debates de los domingos.

Como es habitual, Telecinco ya ha empezado a anunciar de forma oficial a los famosos que participarán en 'GH DÚO 4' a través de sus diferentes programas o bloques publicitarios. Estos son los concursantes confirmados por el momento:

1. Anita Williams

Tras darse a conocer hace un año como participante de la octava edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja José Carlos Montoya, Anita Williams se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos por los espectadores. Tras ser una de las protagonistas de la pasada edición del reality de parejas, Anita también se aventuró a participar en 'Supervivientes' junto al propio Montoya.

Ahora, Anita Williams completa su poker de realitys y ficha por 'GH DÚO' a la espera de conocer quién será su pareja. "Lo hago por mi hijo", aseguró en 'De Viernes' tras confirmarse su fichaje por el reality.

2. Raquel Salazar

La reina del 'brilli brilli' a quién conocimos en 'Los gipsy kings' sigue ahora los pasos de su hija Noemí Salazar, que fue concursante de 'GH VIP 7'. Ahora es ella la que se convierte en protagonista del reality de convivencia en el que además se reencontrará con Jorge Javier Vázquez después de su tenso desencuentro en la edición en la que su hija era participante.

"Sin móvil y sin poder esconderme, vais a conocer a la verdadera Raquel", confiesa uno de los rostros estrella que nos ha dejado 'Los Gipsy Kings', que también prepara su regreso a Cuatro.

3. Antonio Canales

Antonio Canales, uno de los bailaores flamencos más reconocidos en todo el mundo vuelve a la televisión como concursante de 'GH DÚO' después de haber participado en 'Supervivientes 2021'. Su carácter explosivo le llevó a que 'Sálvame' le contratara como colaborador a su salida del reality de aventuras. Sin embargo, la dirección del programa decidió despedirle en pleno directo provocando una guerra entre él y la cadena.

Ahora Canales vuelve a Telecinco después de haber estado en boca de todos en este último año después de que la casera de la vivienda en la que vivía le acusara de ser un inquiokupa. "Tengo muchos premios, pero me falta uno, ganar ‘GH DÚO", recalca.

4. Belén Rodríguez

La cuarta concursante confirmada para 'GH DÚO 4' es toda una experta en realitys. Belén Rodríguez da el paso de participar por primera vez en un reality tras su breve experiencia en 'Sálvame Okupa' y sigue los pasos de otros compañeros como Carmen Alcayde o Miguel Frigenti que han pasado de ser comentaristas y colaboradores de los debates a ser concursantes.

Belén Rodríguez ficha así por 'GH DÚO' dejando su hueco como colaboradora en programas como 'El tiempo justo' o 'Fiesta'. "Que sirva de precedente, de colaboradora de realitys a concursante de realitys", asegura la periodista.

Muchos lo habéis acertado y efectivamente… BELÉN RODRÍGUEZ es concursante oficial de #GHDÚO 💙🥳 @belenrdguez pic.twitter.com/J89R0BOdL0 — Gran Hermano (@ghoficial) December 30, 2025

* La lista se irá actualizando según vaya Telecinco oficializando el casting de 'GH DÚO 4'