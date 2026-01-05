'GH DÚO 4' desvela a su sexta concursante: una actriz y modelo que se estrena en el mundo de los realities

Apenas quedan tres días para que Telecinco estrene la cuarta edición de 'GH Dúo'. Será el próximo jueves 8 de enero cuando las puertas de la casa de Tres Cantos se vuelvan a abrir tras cerrarse precipitadamente debido al batacazo sufrido con 'GH 20'.

Ahora, Mediaset ha puesto toda la carne en el asador para que eso no vuelva a suceder. Esperan que 'GH Dúo' les ayude a reflotar las flojas audiencias con las que Telecinco acabó el 2025 y ha empezado el 2026. Y lo cierto es que, de momento el casting promete. Hasta ahora estaban confirmados Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Carmen Borrego y Belén Rodríguez.

Este domingo, 4 de enero, 'Fiesta' ha desvelado a la sexta concursante que se sumará a esa lista. Se trata de la actriz y top model Cristina Piaget, quien en su vídeo de presentación se mostró muy ilusionada por poder participar en el reality de parejas. "Tras años entre flashes y pasarelas, entre escenarios y aeropuertos, ahora es el momento de vivir el sueño que me quedaba por cumplir. Soy concursante confirmada de 'GH Dúo'", comentaba en el vídeo, emitido por el programa vespertino.

Cristina Piaget, sexta concursante oficial de la nueva edición de GH★☆DÚO. El jueves 8 de enero, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/4oILHQAIHz — Mediaset España (@mediasetcom) January 4, 2026

¿Quién es la nueva concursante de 'GH Dúo?

Cristina Piaget nació en Madrid el 14 de mayo de 1969. Es actriz y una de las top models más reconocidas de nuestro país. La futura concursante de 'GH Dúo' inició su carrera artística a través del Real Conservatorio de Danza Clásica de la capital, formándose posteriormente en la London Academy of Music and Drama y graduándose en la Escuela Nancy Tuñón.

Cristina Piaget habla cinco idiomas y se inició en el mundo de la moda con apenas 14 años, convirtiéndose en una de las top modelos españolas más conocidas y cotizadas a nivel internacional. A los 16 años fue la primera portada de la revista 'ELLE' en España. Posteriormente trabajaría para grandes diseñadores de todo el mundo, como Christian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, Yohi Yamamoto, Lolita Lempika o Castelbajac.

Más tarde decidió probar suerte en la interpretación, debutando en 1997 con la obra 'Ruinas' estrenada en Madrid. Desde entonces se ha ido involucrando cada vez más en su faceta de actriz. Ahora ha decidido dar un cambio a su vida y probar suerte con su primer reality. En 'GH Dúo' tendrá que convivir con rostros televisivos de fuerte carácter, como Carmen Borrego, Canales o Belén Ro.