Telecinco fija la fecha de estreno de 'GH DÚO 4' en una semana que acogerá otro importante lanzamiento

Mediaset quiso aprovechar sus Campanadas para anunciar la fecha de estreno de dos de sus grandes bazas para este inicio de 2026. Así, Sandra Barneda y Xuso Jones fueron los encargados de revelar a la audiencia que se tomó las uvas con Telecinco y Cuatro de la fecha en la que regresan 'GH DÚO' y 'Got Talent'.

Como ya es habitual en los últimos años, Mediaset se alejó de la Puerta del Sol de Madrid y viajó en esta ocasión hasta Formigal para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 desde la nieve. A siete grados bajo cero, Sandra Barneda y Xuso Jones empezaron la retransmisión ataviados con ropa de esquí y bajo un espectáculo de pirotecnia con esquiadores antes de dar paso a la actuación de Nacho Cano.

Y tras dar la bienvenida al 2026, Sandra Barneda se dirigió a la audiencia de Mediaset para avanzar la fecha del estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO'. "Por cierto, que tenemos estrenos, que vamos a dar la bienvenida al 2026 con dos grandes estrenos", empezó cebando la presentadora de 'La isla de las tentaciones'.

"Apuntaros la primera fecha, 8 de enero, jueves, a las 21:45 horas, arranca la nueva temporada de 'Gran Hermano Dúo'", desvelaba después Barneda. Y tan solo dos días después, el sábado 10 de enero será 'Got Talent' quién estrene su nueva edición con el estreno de Lorena Castell y Carlos Latre como nuevos miembros del jurado junto a Paula Echevarría y Risto Mejide.

¡Hola, 2026! El jueves 8 de enero abrimos las puertas de GH★☆DÚO en @telecincoes pic.twitter.com/jUlIB5Kym2 — Mediaset España (@mediasetcom) December 31, 2025

De esta manera, 'GH DÚO 4' será el primer gran estreno de Telecinco para su prime time. Con el reality, la cadena quiere empezar a levantar cabeza y olvidarse del fracaso que supuso 'GH 20' teniendo incluso que acelerar su final tras solo 42 días de convivencia. Y es que cabe recordar que los planes de la cadena eran que el reality con anónimos durara hasta el mes de febrero antes dando el relevo a 'Supervivientes'. Pero con su fracaso la cadena optó por cancelar la edición en diciembre y apostar de nuevo por la edición con parejas de famosos para tratar de salir de su crisis.

Por ahora, Telecinco ha confirmado la identidad de cuatro concursantes de 'GH DÚO 4': Anita Williams, Raquel Salazar ('Los gipsy kings'), el bailaor Antonio Canales y Belén Rodríguez, que da el salto de colaboradora a concursante de un reality por primera vez. A ellos hay que sumar a Carmen Borrego según avanzó Poco Pasa TV. La identidad del quinto concursante se dará a conocer en 'De Viernes' este viernes 2 de enero.