Telecinco lo da todo con 'GH DÚO 4': Belén Rodríguez y Carmen Borrego, fichajes bomba de la edición

'GH DÚO' es la apuesta elegida por Telecinco de cara al arranque del 2026 para parchear la cancelación precipitada de 'Gran Hermano 20', cuyo desenlace estaba previsto inicialmente para febrero. La cuarta edición de la variante de 'GH' por parejas será el puente hasta la llegada de 'Supervivientes 2026', previsiblemente en el mes de marzo.

La fecha de estreno aún no está confirmada de manera oficial por Mediaset, pero todo parece indicar que será el próximo jueves, 8 de enero, cuando abrirá de nuevo sus puertas la casa de Tres Cantos, que busca ser amortizada con este reality. De momento, la cadena genera expectación desvelando las identidades de los concursantes en diferentes programas de la parrilla.

Hasta ahora, Telecinco ha confirmado a tres participantes: Anita Williams, estrella de 'La isla de las tentaciones 8'; Raquel Salazar, rostro muy reconocido por los 'Gipsy Kings'; y el bailaor Antonio Canales. Sin embargo, la cuenta Poco Pasa TV ha avanzado en exclusiva dos nombres más extraoficialmente.

Dos nombres que son toda una bomba de relojería y que demuestran que Telecinco va a por todas con 'GH DÚO 4' para no repetir las inasumibles audiencias que cosechó la edición de anónimos. Se trata de Belén Rodríguez y Carmen Borrego. No entraban en ninguna quiniela.

La menor de las Campos ya tiene experiencia en realities, como 'Supervivientes 2024', pero en el caso de Belén Ro podríamos decir que es su debut en el género (sin contar su breve experiencia en 'Sálvame Okupa' en 2019). Hasta la fecha, la periodista no se había inmiscuido en un formato de telerrealidad puro y duro y de larga duración.

Además, la incursión de ambas en 'GH DÚO 4' se antoja de lo más jugosa, ya que tras décadas de amistad e incluso hermandad, Belén Rodríguez se distanció de las Campos, siendo azote principalmente de Terelu y de su hija Alejandra Rubio en televisión.

Por tanto, la guerra en la casa entre ellas puede estar servida. Las tertulianas podrían ser enemigas íntimas o quizás forjar una alianza, lo cual le generaría un gran cisma a Borrego con su hermana y su sobrina. Por ahora, se desconoce si Belén y Carmen serán pareja en el concurso o no.

