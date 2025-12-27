Telecinco opta por 'GH DÚO' para parchear el inicio del 2026 y su 1ª concursante suma tres realities en un año

Tras el fiasco que ha supuesto 'Gran Hermano 20' en Telecinco, teniéndose que cancelar precipitadamente hasta dos meses antes de lo previsto por sus inasumibles audiencias, la cadena ya ha anunciado oficialmente el reality que parcheará los meses de enero y febrero hasta la llegada de 'Supervivientes 2026'.

Mediaset opta finalmente por una cuarta edición de 'GH Dúo'. Este 26 de diciembre, a través de 'De Viernes', lanzaba una promo anunciando que "muy pronto" la casa de Tres Cantos volverá a abrir sus puertas. "La casa parece en calma, pero solo es la calma antes de la tormenta porque dentro de poco la casa va a arder", decía la voz en off del spot.

Así, Telecinco mantiene el conservadurismo poniendo en marcha una nueva temporada de la versión de parejas de 'GH' como viene sucediendo de forma consecutiva en los últimos tres años. Una marca que en la pasada edición no reportó grandes audiencias.

Además, el canal también hizo oficial a la primera concursante oficial: Anita Williams. La catalana visitó el programa nocturno de Santi Acosta y Bea Archidona para hacer balance del año, explicar en qué punto está su relación con Montoya y, de paso, confirmar su participación en el programa, que previsiblemente comenzará después de Reyes. Este será su tercer reality en apenas un año, tras su paso por 'La isla de las tentaciones 8' y 'Supervivientes 2025'.

"Después de pensarlo muchísimo he tomado una decisión que creo que va a cambiar mi 2026. La decisión es que voy a ser concursante oficial de 'GH Dúo'", anunciaba en directo Anita Williams. Aunque reconoce que no ha sido fácil tomar la decisión, pero lo hace con muchas ganas, pese a tener que distanciarse nuevamente de su hijo: "Lo hago por mi hijo. Me va a costar separarme otra vez de él, pero lo hago por su futuro".

Además, la joven deja claro que "no tengo miedo a nada". Y es que, tras su participación en 'La isla de las tentaciones 8' y 'Supervivientes 2025', ya está curada de espanto. Anita Williams saltó a la fama gracias al reality de parejas presentado por Sandra Barneda en Telecinco, donde decidió poner a prueba su relación con José Carlos Montoya, que se fue al traste debido a sus infidelidades con sus respectivos tentadores, Manuel y Gabriella.

¿Será Montoya la pareja de Anita Williams en 'GH DÚO 4'?

Tras poner punto y final a su historia de amor, el destino los volvió a juntar en 'Supervivientes 2025'. Allí, poco a poco, fueron dejando de lado el rencor y enterraron el hacha de guerra. Aunque no les fue nada fácil, consiguieron recuperar la amistad. Sin embargo, al regresar de Honduras, Montoya decidió alejarse del foco mediático y encerrarse en casa de sus padres, según dijo, por salud mental. Eso le hizo alejarse de Anita Williams, pese a que ella le brindó su apoyo en todo momento.

Ahora, parece que han vuelto a recuperar esa amistad. Incluso hay rumores que apuntan a que podrían haber retomado su relación, algo que ninguno de los dos ha confirmado, pero tampoco desmentido. ¿Será Montoya la pareja de Anita en 'GH Dúo'? De ser así, ambos tendrán que hacer frente a sus verdaderos sentimientos para intentar hacerse con el premio.

La productora Zeppelin TV (Banijay Iberia), pretende mantener la incógnita de la gran mayoría de concursantes hasta el día de su estreno, que tendrá lugar en enero, previsiblemente cuando termine 'La isla de las tentaciones'. Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente del programa, tras el batacazo sufrido con 'GH 20'. Si todo va bien, está previsto que 'GH Dúo' dure aproximadamente dos meses, y que enlace directamente con 'Supervivientes 2026'.