Montoya verbaliza alto y claro por qué Torres no es el verdadero ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

'Supervivientes All Stars' llegó este jueves al final de su segunda edición en Telecinco con la proclamación de Torres como ganador frente a Jessica Bueno en el último televoto de la noche después de que Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina quedaran en tercera y cuarta posición. Un triunfo sobre el que Montoya se ha pronunciado en sus storys de Instagram.

Cabe decir que la victoria de Torres sobre Jessica Bueno fue muy ajustada pues finalmente contó con el 51,2% de los votos frente al 48.8% que obtuvo la ex modelo. No obstante, pese a haber sido por la mínima, el bombero se ha quitado la espinita que tenía clavada tras quedarse en segunda posición en 'Supervivientes 2024'.

Cuando Jorge Javier Vázquez anunció a Torres como ganador se pudo ver a algunos concursantes que no celebraban su victoria como era el caso de Gloria Camila. También se pudo ver una reacción poco efusiva por parte de Montoya. Y ahora, el andaluz ha dejado claro por qué para él aunque Torres es un merecido ganador, para él la verdadera ganadora es Miri.

"Es verdad que yo no me suelo pronunciar en esto de 'Supervivientes' porque estoy leyendo que no fui muy efusivo en la celebración y demás. Y lo voy a decir claro y sin miramientos, como habéis visto yo siempre he ido los jueves y mi participación los jueves era simplemente para pasarlo bien, para ser feliz, para estar con Jorge y no he seguido realmente a full ese fanatismo de va a ganar este o va a ganar tal, para mí son dignos todos de ganar", ha empezado diciendo.

"Le he dado siempre esa filosofía. Ayer era por una coña. Es verdad que yo la forma que concibo de hacer reality es dar más contenido que solo las pruebas para mí. Yo voy a dar mi opinión por primera vez porque como habéis visto no he ido a debates ni me he pronunciado, yo solo iba a pasármelo bien porque mi filosofía en todo lo que haga y me propongan es esa. Yo no quiero pelearme ni con uno ni con otro, yo eso ya no mi alma, ese desfonde ya pasó", prosigue diciendo.

Tras ello, Montoya ha dejado claro que para él un verdadero ganador de 'Supervivientes' es el que sea completo y no solo perfecto en las pruebas en un claro recado a Torres. "Y vuelvo a decirlo, para mí mi opinión de un reality, supervivencia sí, pero todo no, se me queda corto porque es un reality y hay que dar contenido, hay que dar un entretenimiento y hay que expresar. Porque para lo otro hay otros programas que es exclusivamente de pruebas y solo pruebas. Entonces para mí, se me queda corto. ¿Digno ganador? Todos son dignos, todo el que entra ahí y pasa fatiga y hambre es digno ganador", aseveraba.

"Por eso, para mí todos dignos ganadores, pero para mí tiene que haber un equilibrio entre supervivencia, contenido, pruebas y todo. Pero para mí supervivientes son todos los que pasan por allí y tienen fatigas y pasan hambre, pero tienen que tener eso que pongas la tele y te entretenga porque si nos quedamos con eso no sé, yo en mi caso no lo vería. Yo un programa de todo pruebas y ganando no lo vería porque creo que hay otros formatos que solo son pruebas. Uno ve y valora el contenido, el que se moje, el que entretenga y esa es mi humilde opinión. Pero repito que yo he ido a pasármelo bien y a disfrutar porque yo lo que priorizo a día de hoy es el entretenerme. Y larga vida a la vida, larga vida al formato, ¡que viva la realidad!", sentenciaba en sus storys.

Además, en este último, Montoya no duda en decir por qué para él la que se merecía ganar 'Supervivientes All Stars' era Miri Pérez-Cabrero. "Por eso pensé que MIRI (valorando pruebas) ha dado todo eso y más contenido (evidentemente sacado por perfiles que se han expuesto más) Gracias por venir y que viva la salud y la alegría!", destaca.