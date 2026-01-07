'GH DÚO 4' causa furor con su 7ª concursante oficial: Una conocida cantante que no entraba en las quinielas

Este jueves, 8 de enero, Telecinco estrenará la cuarta edición de 'GH Dúo', con la que espera reflotar los flojos datos de audiencia que cosechó con 'GH 20' y que provocó la cancelación prematura del programa. Poco a poco la cadena ha ido anunciando a los participantes que formarán parte del reality.

La última concursante confirmada que entrará en la casa de 'GH Dúo' es la cantante Sonia Basseda Cárdenas, popularmente conocida como Sonia Madoc. La exmiembro de Sonia y Selena se une así a la lista que, por el momento forman Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y Cristina Piaget.

En su vídeo de presentación, Sonia Madoc se muestra entusiasmada con esta nueva aventura televisiva: "¡Yo quiero bailar… toda la noche… en 'GH Dúo'… baila, baila, bailando va, baila, bailando, bailando eh!". De esta forma, a través de la letra de su mítica canción, la artista confirma su participación en el famoso reality de convivencia en la que los concursantes participan por parejas.

¿Quién es Sonia Madoc, nueva concursante confirmada de 'GH Dúo'?

Sonia Madoc se hizo muy popular en el año 2001 con su hit 'Yo quiero bailar'. Un tema que, junto a su compañera de dúo, Selena, llegó a grabar en varios idiomas como el inglés o el italiano. Sonia y Selena formaron un dúo rompedor que, sin embargo, pronto decidieron disolver. Con el dinero que se embolsaron con su tema, la cantante fundó una marca de moda y financió sus estudios universitarios. Posteriormente, en el año 2006, volvió al mundo de la música con singles como 'Bailemos en el sol' o 'Todos a la bahía'.

Al margen de su faceta como cantante, la futura concursante de 'GH Dúo' también ha formado parte del mundo de la imagen y la publicidad. Como actriz, también ha participado en campañas de promoción y su rostro ha aparecido en reportajes de importantes revistas como 'Pronto' y 'Lecturas'.

Respecto a la televisión, su primera aparición en la pequeña pantalla fue cuando, tras un duro casting, fue nombrada la doble española de Pamela Anderson, lo que le abrió las puertas de diversos programas televisivos. Además, trabajó junto a Jordi González, y participó como bailarina en un programa de Pepe Navarro, 'La Vía Navarro' en Vía Digital.

La polémica disolución de Sonia y Selena

El fichaje de Sonia Madoc por 'GH Dúo' llega en plena polémica tras la disolución de Sonia y Selena. Esta última lanzaba un comunicando, cargando contra su excompañera: "Lamentamos comunicar que el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc". Por lo tanto, Selena culpaba a la otra integrante de la disolución.

Poco después, Sonia lanzaba su propio comunicado respondiendo a su excompañera, asegurando que se vio obligada a abandonar el dúo por "una situación insostenible, derivada de determinados incumplimientos y circunstancias ajenas a mi voluntad". Además, lamentó que el comunicado de la agencia de Semana incluía afirmaciones que "me atribuyen de forma indebida un presunto incumplimiento contractual", lo que afectaría tanto a su imagen personal como profesional, por lo que "me veré obligada a ejercer las acciones legales que me corresponden", advertía.

Por el momento se desconoce quién será la pareja de Sonia Madoc en 'GH Dúo'. ¿Podría ser Selena? Desde luego, de ser así sería un fichaje de alto voltaje…