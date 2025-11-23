Sonia Madoc destapa en 'Fiesta' toda la verdad de su ruptura con Selena y cuál es su relación actual con ella

La semana pasada, Ómar Suárez irrumpía en 'Fiesta' con una exclusiva: la separación definitiva del dúo Sonia y Selena. Siete días después, este sábado 22 de noviembre, Sonia Madoc ha visitado el programa de Emma García para aclarar los motivos de la ruptura y explicar cuál es su verdadera relación con su excompañera.

El dúo se formó en el año 2001, cuando saltaron a la fama gracias a su mítico tema 'Yo quiero bailar'. Sin embargo, poco después rompían su relación laboral. Tras volver a unirse hace año y medio para participar en el 'Benidorm Fest' con su canción 'Reinas', ahora Sonia y Selena han decidido separar sus caminos para siempre. Pero, ¿qué les ha llevado a tomar esta decisión?

La cantante ha sido contundente: "El dúo acabó en el 2001". "Tuvimos un reencuentro para el 'Benidorm Fest' y para los fans. Una vez acabadas todas las actividades, yo retomo mi carrera en solitario", explica Sonia Madoc en el programa de Telecinco. Además, desvela que se lo comunicó a Selena "el 10 de abril, que tras el 'Benidorm Fest' quería hacer otra vez mi carrera en solitario, pero aun así continué acabando la gira, siempre y cuando respetasen mi parcela con mi productor".

E insiste en que no entiende el "escándalo", ya que "fue un reencuentro para fans. Pero yo llevo más de 30 años cantando en solitario, el nuevo proyecto que tengo es muy bonito. Fue una vuelta puntual". La artista dejaba claro que no había tenido ningún problema con Selena, pero lo que le unía a ella era una simple relación laboral, y no una amistad.

Sonia Madoc ante lo que Selena iría diciendo de ella: "Estoy flipando"

Cuando Omar Suárez le contó que a su excompañera le había molestado su decisión de continuar en solitario, y que incluso, iría diciendo que le ha dejado tirada, Sonia Madoc se mostraba visiblemente enfadada: "Estoy flipando porque se lo dejé por escrito el 10 de abril. Yo Soy una tía muy honesta, muy transparente y la verdad solo tiene un camino. Yo siempre dije que mi carrera no la quería dejar".

"Yo no tengo ningún problema, lo único que quiero es tener esa libertad. Yo quiero ahora estar en solitario, como llevo haciendo toda mi vida, y que se aparque esta historia. Esta ha sido una etapa muy bonita, que no reniego y estoy agradecida", ha asegurado. "Pero estás enfadada", se ha percatado Emma García. La invitada ha reconocido que "me duele porque es una compañera de trabajo, pero hay un respeto. Y yo siempre he sido honesta y sincera".

"¿Y ella?", le ha preguntado la presentadora. "Yo voy a hablar de mí", ha respondido Sonia Madoc, insistiendo en que "yo no miento. Yo a ella se lo dije en la cara. Siempre he querido hacer mi proyecto. Desde el verano que estuve enferma del pecho, tuve muchas reflexiones sobre mi vida y de lo que yo necesitaba".

¿Podrían volver Sonia y Selena en un futuro?

Ante la pregunta de si podrían volver a reencontrarse en un futuro sobre un escenario, Sonia lo tenía claro: "Somos leyenda y estaremos toda la vida, pero no voy a hacer más canciones juntas… Hoy por hoy no puedes decir nunca", pero confiesa que ahora mismo su prioridad es su gira en solitario.

"Podías hacer una colaboración con Angy", bromeaba Emma García, haciendo alusión a la polémica ruptura de Andy y Lucas. Ante esto, Sonia Madoc insistía que "todo hubiera sido más fácil que se me hubiera dejado fluir en mi carrera en solitario. Yo soy una artista independiente, hago una música en la que creo. Necesito ser libre y volver a ser yo", sentenciaba.