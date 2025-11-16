"Quitad esa imagen": Estupefacción de Emma García en 'Fiesta', que pide al programa frenar lo emitido en directo

Este domingo, 16 de noviembre, Emma García se ha vuelto a poner al frente de 'Fiesta'. Aunque no ha sido una tarde fácil para la presentadora, quien ha acabado revolviéndose contra la dirección por lo que le han hecho presenciar en el plató.

El programa vespertino de Telecinco ha llevado a cabo un reportaje sobre el anisakis. Se trata de un parásito con forma de gusano que habita en los peces y que, de ser ingeridos, puede provocar intoxicaciones. Sobre todo si se come pescado crudo. Para analizar la presencia de este parásito en algunos pescados, 'Fiesta' ha contado con la presencia de dos expertos.

Emma García ha recibido en el plató a David Céspedes, especista en salud pública y al biólogo José Antonio López Guerrero. Ellos dos, junto a Martín de la Torre, redactor del programa, han procedido a inspeccionar el interior de tres pescados para comprobar si encuentran anisakis en alguno de ello, además de con la intención de poder identificarlo si se encuentra.

Emma García se revuelve contra la dirección de 'Fiesta'

Sin embargo, esto es algo que ha escandalizado a Emma García. Nada más rajar la merluza, encuentran el parásito en su interior. "¡Ay, qué asco, por favor. Yo no puedo con esto!", ha exclamado la conductora de 'Fiesta', visiblemente afectada por lo que acababa de ver en directo. Inmediatamente, la vasca se alejó de la mesa en la que se estaba llevando a cabo la inspección.

Cuando se percata del primer plano que está saliendo en la televisión del interior del pescado, no duda en lanzar una petición a la dirección: "Oye, por favor, quitad esa imagen de la televisión, Eva". Haciendo oídos sordos a las súplicas de Emma García, los expertos continuaron con el proceso, para estupefacción de la presentadora, quien se limitó a comentar: "Nos hemos quedado con esta imagen y es que están los tres ahí emocionados cazando anisakis".

Antes de finalizar la sección, la comunicadora quiso hacer una matización al respecto: "Vamos a hablar en serio. Los anisakis están en algunos pescados, en algunas piezas, en algunas partes. Pero, efectivamente, si lo cocinamos bien o los congelamos bien, no tiene que haber ningún problema", sentencia.