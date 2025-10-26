Emma García se planta y advierte con abandonar 'Fiesta' tras la última propuesta: "Te aseguro que no presento"

Este sábado, 25 de octubre, ha sido una tarde complicada para Emma García en 'Fiesta'. A la decisión de Telecinco de recortar el programa, desde este fin de semana, para emitir nuevas entregas de 'Agárrate al sillón' se suma una propuesta por parte de los trabajadores del magacín vespertino que no ha hecho ninguna gracia a la presentadora.

El psicólogo Guillermo Fouces ha visitado 'Fiesta' para hablar de fobias. Y han puesto como ejemplos a numerosos rostros conocidos que sufren de estos miedos irracionales, como Aitana, que tiene pavor a volar en avión (aerofobia); Blanca Suárez que sufre de acrofobia, es decir, miedo a las alturas; o Leticia Dolera que tiene tripobobia, o lo que es lo mismo, miedo a patrones geométricos repetitivos.

El experto ha explicado que la mayoría de las fobias provienen de algún tipo de trauma. Si bien "algunas las tenemos porque nuestro cuerpo nos prepara para algo que no es habitual". Ante esto, Emma García le ha preguntado cómo un miedo se puede llegar a convertir en una fobia. A lo que el psicólogo ha respondido que "puedes tener miedo a algo y, a corto plazo, dejas de enfrentarte a ello. Pero, a largo plazo, ese miedo va creciendo. Es como una bola de nieve en la que cada vez vas a tener más miedo, convirtiéndose en un miedo irracional".

Emma García confiesa tener fobia a las serpientes

Tras lo cual, la presentadora ha confesado tener pavor a las serpientes. Por lo que le ha preguntado a Fouces de qué forma "podría curar" esta fobia. El psicólogo le ha explicado que hay que enfrentarse al miedo para poder superarlo: "Una forma sería tocar la serpiente directamente para que suba la ansiedad y, al ver que no pasa nada, la ansiedad baje. O algo más secuencial, como ir acerándose progresivamente a la serpiente". Sin embargo, Emma García no estaba por la labor de acercarse a una serpiente, ni aunque fuera para superar su fobia: "No puedo, no puedo. Lo estás contando y no puedo".

Fouces le ha explicado que "se pude enfrentar" para, de ese modo "cortar el circuito". La comunicadora vasca ha pedido a la dirección del programa que, ya que estaba el experto en el plató, se sirvieran de él para curar la fobia de algún miembro del equipo. Lo que ni por asomo se iba a imaginar es que esta propuesta se iba a volver en su contra. Y es que los trabajadores de 'Fiesta' le han propuesto a ella que cure su miedo a las serpientes en directo.

Como cabía esperar, Emma García se ha negado categóricamente. E incluso ha amenazado con abandonar el programa si veía a uno de estos reptiles por el plató. "Yo no. A mí me traes una serpiente y no presento el programa porque tampoco tengo necesidad", ha dejado claro.