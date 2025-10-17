'Fiesta' con Emma García ficha a una nueva colaboradora: El explosivo rostro para levantar los datos de audiencia

'Fiesta', el programa de Emma García se refuerza en Telecinco con la intención de seguir subiendo sus datos de audiencia y por ello ha cerrado un fichaje muy explosivo que va a dar mucho que hablar. Y es que según El Confi TV, Maite Galdeano se suma al equipo del programa producido por Unicorn Content.
Así, la madre de Sofía Suescun regresará a la televisión como colaboradora de 'Fiesta' después de su reaparición hace unas semanas en 'De Viernes' siendo una de las grandes incorporaciones de esta temporada después de que el espacio comenzara temporada manteniendo prácticamente su elenco de colaboradores.
Maite Galdeano debutará como colaboradora de 'Fiesta' este mismo sábado 18 de octubre. Con ello, la navarra se sumará al equipo en el que se encuentran rostros como Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Amor Romeira, Belén Rodríguez, Luis Rollán y Omar Suárez, entre otros.
Con su fichaje por 'Fiesta', Maite Galdeano retomará la labor que ya llevó a cabo como colaboradora en otros espacios como 'Mujeres y hombres y viceversa', 'Sálvame' o 'Viva la vida' así como debates de realitys desde que se dio a conocer en 'Gran Hermano 15'.
El fichaje de Maite Galdeano por 'Fiesta' llega después de que su yerno, Kiko Jiménez haya decidido desaparecer de la televisión el pasado mes de agosto después de que saliera a la luz el supuesto affaire de Sofía Suescun con el influencer Juan Faro.
Precisamente, este asunto fue el que llevó a que Maite Galdeano reapareciera en televisión en 'De Viernes' como invitada junto a su hijo Cristian Suescun para manifestarse sobre esta posible crisis de su hija con su pareja. Ambos no dudaron en atacar duramente a Kiko Jiménez asegurando que ha sido él el
