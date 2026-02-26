Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'GH DÚO': Carlos Lozano o Sandra Barrios?

'GH DÚO 4' tenía planeado celebrar las últimas nominaciones de la edición en su octava gala en Telecinco. Sin embargo, la organización ha introducido una mecánica muy loca: el pulsador rojo.

Quien lo pulsara provocaría directamente la anulación de las nominaciones, pues con su activación se mediría en un duelo con aquel contrincante que, bajo su criterio, menos merece llegar a ser finalista.

Sandra Barrios ha sido la primera en pasar por esa dinámica inédita planteada por 'GH DÚO', y para sorpresa de todos ha dado el paso de pulsar y poner en marcha el duelo con Carlos Lozano, su elegido.

Las votaciones ya se han abierto en la plataforma Mediaset Infinity para escoger quién debe ganar este duelo de infarto. Y tú, ¿quién quieres que sea el expulsado 'GH DÚO' antes de la gran final? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!