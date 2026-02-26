Telecinco fija la fecha de la gran final de 'GH DÚO 4' en un día poco común y detalla el calendario de la recta final

Telecinco ha arrancado este jueves el camino para elegir al ganador de la cuarta edición de 'GH DÚO'. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez ya tiene todo listo para su gran final y dar su relevo a 'Supervivientes 2026', que comenzará el próximo jueves 5 de marzo tal y como ya ha confirmado la cadena.

Así, nada más arrancar la gala de este jueves, Jorge Javier Vázquez ha anunciado el calendario para esta recta final de 'GH DÚO 4' antes de dar el pistoletazo de salida al reality de aventuras.

El domingo 1 de marzo se celebrará la semifinal de 'GH DÚO' en la que uno de los finalistas se quedará fuera de la lucha por la victoria. Mientras que la gran final será el martes 3 de marzo.

Jorge Javier: "El domingo 1 de marzo, será la Semifinal y el próximo martes 3 de marzo, será la gran Final" #GHDúoFinalistas pic.twitter.com/ZUJ9XP5tHX — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2026

Antes, Telecinco ha emitido este jueves la gala en la que se ha elegido a los cuatro finalistas tras realizar las últimas nominaciones de la edición y hacer una votación express para saber quién se quedaba fuera de la semifinal del domingo.

Cabe recordar que tras la expulsión de Manuel González el pasado martes solo quedan cinco concursantes dentro de la casa de Tres Cantos: Sandra Barrios, Juanpi, Gloria González, Anita Williams y Carlos Lozano.