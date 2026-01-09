La metedura de pata garrafal de Jorge Javier Vázquez en 'GH DÚO 4' al destripar su mayor secreto en directo

Este jueves, 8 de enero, Telecinco ha estrenado la cuarta edición de 'GH Dúo' que nuevamente estará presentada por Jorge Javier Vázquez. Aunque la gala inicial consiguió liderar su franja de emisión, sus datos de audiencia fueron francamente flojos para lo que se suele esperar de un estreno, sobre todo teniendo concursantes tan potentes como Carlos Lozano, Belén Ro o Anita Williams.

Además, para darle mayor intriga a la gala y que los espectadores se quedaran pegados a la pantalla, Jorge Javier anunció al inicio de la misma la reaparición televisiva de una persona que llevaba más de cuatro años alejada de la pequeña pantalla. Se trataba de una persona a la que habían encerrado en una caja con cadenas y señales de peligros, y a la que han definido como "el animal televisivo".

Pese a que en los últimos días se había especulado con la posibilidad de que fuera Carlos Lozano, el programa pretendía mantener la intriga hasta más avanzada la noche. Sin embargo, el presentador se fue de la lengua, desvelando por error el nombre de la que se esperaba que fuera la gran sorpresa del estreno. Tras hacer su entrada en la casa Belén Rodríguez, el comunicador se ha dirigido a Esperanza Gracia, una de las mejores amigas de Belén.

El gran error de Jorge Javier Vázquez durante el estreno

Jorge Javier Vázquez mete la pata en el estreno de 'GH Dúo'.

En un momento dado, Jorge Javier ha soltado una frase que, a buen seguro, no habrá hecho ninguna gracia a la dirección del programa. "Yo llevo cinco años ya sin sexo, como Carlos Lozano", ha espetado el de Badalona. Un dato con el que revelaba la identidad del concursante secreto. Aunque no le ha dado mayor importancia, ni siquiera ha corregido su metedura de pata, la audiencia ya se había percatado de que el ex de Miriam Saavedra era la persona escondida en la caja.

Tras el desliz cometido por el presentador, la dirección de 'GH Dúo' ha decidido no dilatar más la sorpresa y liberar al "animal televisivo". Cristina Piaget, quien será su pareja de concurso, ha sido la encargada de quitarle las cadenas para que Carlos Lozano pudiera salir de la caja. Ambos han reconocido que tenían un pasado en común, en el que hubo algo más que una simple amistad.

El veterano presentador, que llevaba 4 años desaparecido del foco mediático, ha confesado por qué ha tomado la decisión de volver a la televisión. "Me hacía falta un respiro, pero cuando hablé con 'Gran Hermano' de nuevo, vi el equipo y dije allá que voy, aunque me costó. La primera vez quedé segundo, veremos a ver en esta segunda ocasión", explicó a Jorge Javier Vázquez.