Confirmado por 'GH DÚO 4': Carlos Lozano, el fichaje bomba de la edición tras cuatro años apartado de la TV

Telecinco ha echado toda la carne en el asador con 'GH DÚO 4'. Después de tener que adelantar la final de 'GH 20' tras su fracaso, la cadena sabe que se la juega con esta cuarta edición del reality con parejas o tríos de famosos. Y por ello en las últimas 24 horas ha estado cebando la vuelta de un "animal televisivo" y ha sido durante el estreno cuando hemos descubierto que se trataba de Carlos Lozano.

Así, este miércoles, Telecinco lanzaba un enigmático y atractivo spot con la entrada de un rostro que lleva cuatro años alejado de la pequeña pantalla, del amor y del mundo en general. Un enigmático participante que iba a ser "el regreso más esperado" según señalaban en los perfiles oficiales del reality de Mediaset.

Un día después, la cadena lanzaba otra promo aún más llamativa que generaba aún más interés entre los fans de los realitys. En ella se veía una caja precintada y encadenada en el jardín de la casa de Tres Cantos con etiquetas en las que se podía leer "no abrir", "danger" (peligro), "riesgo extremo", "alto voltaje", "mantener la distancia" o "no manipular".

Por si fuera poco, se cebaba que se trata de un "animal televisivo a punto de ser liberado" y "el regreso de la bestia". Todo términos que llevaban a pensar en un retorno de una estrella televisiva y que disparaba las quinielas en redes sociales con un nombre muy repetido: Carlos Lozano.

Carlos Lozano, fichaje sorpresa de 'GH DÚO'

Finalmente, durante el estreno de 'GH DÚO' con Jorge Javier Vázquez hemos conocido que se trata del que fuera presentador de 'El precio justo' o las tres primeras ediciones de 'Operación Triunfo'. Con ello, Carlos Lozano vuelve a la casa de 'GH' diez años después de su participación en 'GH VIP 4' en el que fue subcampeón.

El presentador tiene gran experiencia en realitys pues además de 'GH VIP' también volvió a probar suerte en 'Supervivientes 2019' siendo el quinto expulsado en la misma edición en la que participó su ex pareja Mónica Hoyos e Isabel Pantoja.

Ha sido Cristina Piaget la encargada de abrir la caja y de descubrir que Carlos Lozano regresa a 'GH DÚO' tras cuatro años alejado del mundanal ruido al haberse ido a vivir al campo. "Llevo cuatro años y medio sin hacer nada de nada, he vuelto a ser virgen. Voy a ser un lobo solitario", expone el presentador.