El regreso de un animal televisivo: El concursante de "alto voltaje" con el que 'GH DÚO 4' busca poder de convocatoria

'GH DÚO' está generando una enorme expectación a horas del gran estreno de su cuarta edición en Telecinco (hoy a partir de las 21:45 horas). A través de varias promos, el reality ceba la entrada de un concursante bomba cuya participación supone una vuelta a la televisión después de cuatro años alejado "del mundo".

Las cábalas no han parado de sucederse desde que se lanzó el primer spot, encontrándose entre las apuestas los nombres de Carlos Lozano o Antonio David Flores, entre otros. Lo cierto es que productora y cadena, conscientes de que se la juegan tras el fiasco de 'GH 20', han conseguido disparar el interés por la gala inaugural del formato.

Sobre todo tras la segunda promo, más efectiva aún, que retrotrae a la Telecinco de antes: la que demostraba ilusión y ganas por hacer televisión. En ella se observa a dos hombres descargando una caja precintada y encadenada en el jardín de la casa de Tres Cantos. Encerrado, el concursante de 'GH DÚO 4' que promete dar mucho que hablar.

"Un animal televisivo a punto de ser liberado" o "el regreso de la bestia" son algunos de los claims que aparecen en el anuncio mientras se muestra esa caja desde diferentes ángulos repleta de etiquetas en las que se puede leer "no abrir", "danger" (peligro), "riesgo extremo", "alto voltaje", "mantener la distancia" o "no manipular".

Al final del spot promocional, la persona que se encuentra en el interior intenta salir pero las cadenas que envuelven el paquete no lo permiten, pues la identidad del famoso que se esconde dentro no la descubriremos hasta la gala de estreno con Jorge Javier Vázquez. "No estáis preparados. Agarraos porque vienen curvas", advierten a su vez desde el perfil oficial de 'Gran Hermano'.