'GH DÚO 4': Lista completa con todos los concursantes famosos oficiales del reality de Telecinco

Tras el batacazo que se llevó Telecinco con 'GH 20', que tuvo que acelerar su final tras solo 42 días de convivencia, la cadena sigue apostando por el reality y ya prepara la que será la cuarta edición de 'GH DÚO', que se estrenará este jueves, 8 de enero a partir de las 21:45 horas como una de las grandes bazas de la cadena para el inicio de temporada.

De esta manera, Mediaset apuesta finalmente por 'GH DÚO' como reality para los primeros meses del 2026 antes de coger el relevo 'Supervivientes 2026'. Serán por tanto parejas o tríos de rostros famosos los que convivan en la nueva casa de Tres Cantos.

Asimismo, Telecinco ha confirmado quiénes serán los encargados de conducir las dos galas semanales que tendrá el formato. De esa manera, Jorge Javier Vázquez se mantendrá como presentador de la gala principal de los jueves mientras que Ion Aramendi se encargará de conducir la de los domingos, que llevará por nombre 'GH DÚO: Cuentas pendientes'.

📺 Mañana, a las 21:45h en @telecincoes 💥 ¡GHANAZAS! pic.twitter.com/8w9i6kGVXA — Gran Hermano (@ghoficial) January 7, 2026

Como es habitual, Telecinco ya ha empezado a anunciar de forma oficial a los famosos que participarán en 'GH DÚO 4' a través de sus diferentes programas o bloques publicitarios. Estos son los concursantes confirmados por el momento:

1. Anita Williams

Tras darse a conocer hace un año como participante de la octava edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja José Carlos Montoya, Anita Williams se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos por los espectadores. Tras ser una de las protagonistas de la pasada edición del reality de parejas, Anita también se aventuró a participar en 'Supervivientes' junto al propio Montoya.

Ahora, Anita Williams completa su poker de realitys y ficha por 'GH DÚO' a la espera de conocer quién será su pareja. "Lo hago por mi hijo", aseguró en 'De Viernes' tras confirmarse su fichaje por el reality.

2. Raquel Salazar

La reina del 'brilli brilli' a quién conocimos en 'Los gipsy kings' sigue ahora los pasos de su hija Noemí Salazar, que fue concursante de 'GH VIP 7'. Ahora es ella la que se convierte en protagonista del reality de convivencia en el que además se reencontrará con Jorge Javier Vázquez después de su tenso desencuentro en la edición en la que su hija era participante.

"Sin móvil y sin poder esconderme, vais a conocer a la verdadera Raquel", confiesa uno de los rostros estrella que nos ha dejado 'Los Gipsy Kings', que también prepara su regreso a Cuatro.

3. Antonio Canales

Antonio Canales, uno de los bailaores flamencos más reconocidos en todo el mundo vuelve a la televisión como concursante de 'GH DÚO' después de haber participado en 'Supervivientes 2021'. Su carácter explosivo le llevó a que 'Sálvame' le contratara como colaborador a su salida del reality de aventuras. Sin embargo, la dirección del programa decidió despedirle en pleno directo provocando una guerra entre él y la cadena.

Ahora Canales vuelve a Telecinco después de haber estado en boca de todos en este último año después de que la casera de la vivienda en la que vivía le acusara de ser un inquiokupa. "Tengo muchos premios, pero me falta uno, ganar ‘GH DÚO", recalca.

4. Belén Rodríguez

La cuarta concursante confirmada para 'GH DÚO 4' es toda una experta en realitys. Belén Rodríguez da el paso de participar por primera vez en un reality tras su breve experiencia en 'Sálvame Okupa' y sigue los pasos de otros compañeros como Carmen Alcayde o Miguel Frigenti que han pasado de ser comentaristas y colaboradores de los debates a ser concursantes.

Belén Rodríguez ficha así por 'GH DÚO' dejando su hueco como colaboradora en programas como 'El tiempo justo' o 'Fiesta'. "Que sirva de precedente, de colaboradora de realitys a concursante de realitys", asegura la periodista.

5. Carmen Borrego

La quinta concursante en ser confirmada fue Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos volverá a probar suerte en un reality después de su paso por 'Supervivientes 2024'. La colaboradora aseguró que le hace muy feliz poder participar en el mismo reality en el que estuvo su hijo José María Almoguera hace un año y que tanto contribuyó a que retomaran su relación.

"El concurso de José fue un paso muy importante a esa reconciliación. Y yo con hacerlo la mitad de bien que José, y llegar dónde llegó él, me sentiré satisfecha", confesaba Carmen Borrego en 'De Viernes'. "Quiero que lo paséis bien conmigo. Quiero que el público se ría y lo pase fenomenal. Vamos a liarla. En Supervivientes sabes cuando te están grabando, pero en GH tienes 24 horas, por lo tanto cuando salga igual me tengo que ir de España", concluía.

6. Cristina Piaget

Cristina Piaget una de las grandes sorpresas del casting de 'GH DÚO 4'. La actriz y una de las top models más reconocidas de nuestro país debuta en un reality tras haber trabajado con algunos de los diseñadores más importantes a nivel internacional como Christian Dior, Yves Saint Laurent o Valentino.

Asimismo, la madrileña también probó suerte en el mundo de la interpretación habiendo participado en más de 12 películas como 'La Monja' o 'Fausto 5.0', en numerosas obras de teatro y en series de televisión como 'Petra Delicado', 'Esencia de poder' o 'Centro médico'.

7. Sonia Madoc

Sonia Basseda Cárdenas, más conocida como Sonia Madoc se suma al casting de 'GH DÚO 4' debutando como concursante de un reality de televisión después de haber intentado representar a España en Eurovisión tanto en el año 2001 como el pasado año al participar en el Benidorm Fest junto a Selena, con quién lanzó el icónico 'Yo quiero bailar' y con quién ha roto definitivamente con gran polémica.

Con los éxitos cosechados de 'Yo quiero bailar', Sonia Madoc fundó una marca de moda y financió sus estudios universitarios. Sonia también ha formado parte del mundo de la imagen y la publicidad, estando presente en diversas firmas españolas, concretamente en agencias catalanas de gran renombre. Como actriz, ha participado en campañas de promoción y su rostro ha aparecido en reportajes de revistas como 'Pronto' y 'Lecturas'.

* La lista se irá actualizando según vaya Telecinco oficializando el casting de 'GH DÚO 4'