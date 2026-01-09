'GH DÚO 4': Listado completo con todos los concursantes famosos oficiales del reality de Telecinco

Tras el batacazo que se llevó Telecinco con 'GH 20', que tuvo que acelerar su final tras solo 42 días de convivencia, la cadena sigue apostando por el género del reality y ya ha lanzado la cuarta edición de 'GH DÚO' este jueves, 8 de enero. Será una de las grandes bazas de la cadena para el inicio del 2026.

De esta manera, Mediaset se decanta por la variante con parejas para los primeros meses del año antes de coger el relevo 'Supervivientes 2026'. Serán por tanto dúos o tríos de rostros famosos los que convivan en la nueva casa de Tres Cantos.

Habrá dos galas semanales. Jorge Javier Vázquez se mantendrá como presentador de la entrega principal de los jueves mientras que Ion Aramendi se encargará de conducir la de los domingos, que llevará por nombre 'GH DÚO: Cuentas pendientes'.

Ya conocemos a los primeros concursantes de #GHDÚO 😍

Pero aún queda el gran misterio… ¿Quiénes serán los DÚOS o tríos que lo cambiarán todo? 🤩🔥



📺 Mañana, a las 21:45h en @telecincoes 💥 ¡GHANAZAS! pic.twitter.com/8w9i6kGVXA — Gran Hermano (@ghoficial) January 7, 2026

Antes del estreno, y como es habitual, Telecinco anunció de forma oficial a varios famosos que participarán en 'GH DÚO 4' a través de sus diferentes programas o bloques publicitarios con el objetivo de crear expectación. Una lista que se ha completado durante la gala inaugural y que te ofrecemos a continuación:

1. Anita Williams

Tras darse a conocer hace un año como participante de la octava edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja José Carlos Montoya, Anita Williams se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos por los espectadores. Tras ser una de las protagonistas de la pasada edición del reality de parejas, Anita también se aventuró a participar en 'Supervivientes' junto al propio Montoya.

Ahora, Anita Williams completa su poker de realitys y ficha por 'GH DÚO' a la espera de conocer quién será su pareja. "Lo hago por mi hijo", aseguró en 'De Viernes' tras confirmarse su fichaje por el reality.

2. Raquel Salazar

La reina del 'brilli brilli' a quién conocimos en 'Los gipsy kings' sigue ahora los pasos de su hija Noemí Salazar, que fue concursante de 'GH VIP 7'. Ahora es ella la que se convierte en protagonista del reality de convivencia en el que además se reencontrará con Jorge Javier Vázquez después de su tenso desencuentro en la edición en la que su hija era participante.

"Sin móvil y sin poder esconderme, vais a conocer a la verdadera Raquel", confiesa uno de los rostros estrella que nos ha dejado 'Los Gipsy Kings', que también prepara su regreso a Cuatro.

3. Antonio Canales

Antonio Canales, uno de los bailaores flamencos más reconocidos en todo el mundo vuelve a la televisión como concursante de 'GH DÚO' después de haber participado en 'Supervivientes 2021'. Su carácter explosivo le llevó a que 'Sálvame' le contratara como colaborador a su salida del reality de aventuras. Sin embargo, la dirección del programa decidió despedirle en pleno directo provocando una guerra entre él y la cadena.

Ahora Canales vuelve a Telecinco después de haber estado en boca de todos en este último año después de que la casera de la vivienda en la que vivía le acusara de ser un inquiokupa. "Tengo muchos premios, pero me falta uno, ganar ‘GH DÚO", recalca.

4. Belén Rodríguez

La cuarta concursante confirmada para 'GH DÚO 4' es toda una experta en realitys. Belén Rodríguez da el paso de participar por primera vez en un reality tras su breve experiencia en 'Sálvame Okupa' y sigue los pasos de otros compañeros como Carmen Alcayde o Miguel Frigenti que han pasado de ser comentaristas y colaboradores de los debates a ser concursantes.

Belén Rodríguez ficha así por 'GH DÚO' dejando su hueco como colaboradora en programas como 'El tiempo justo' o 'Fiesta'. "Que sirva de precedente, de colaboradora de realitys a concursante de realitys", asegura la periodista.

Muchos lo habéis acertado y efectivamente… BELÉN RODRÍGUEZ es concursante oficial de #GHDÚO 💙🥳 @belenrdguez pic.twitter.com/J89R0BOdL0 — Gran Hermano (@ghoficial) December 30, 2025

5. Carmen Borrego

La quinta concursante en ser confirmada fue Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos volverá a probar suerte en un reality después de su paso por 'Supervivientes 2024'. La colaboradora aseguró que le hace muy feliz poder participar en el mismo reality en el que estuvo su hijo José María Almoguera hace un año y que tanto contribuyó a que retomaran su relación.

"El concurso de José fue un paso muy importante a esa reconciliación. Y yo con hacerlo la mitad de bien que José, y llegar dónde llegó él, me sentiré satisfecha", confesaba Carmen Borrego en 'De Viernes'. "Quiero que lo paséis bien conmigo. Quiero que el público se ría y lo pase fenomenal. Vamos a liarla. En Supervivientes sabes cuando te están grabando, pero en GH tienes 24 horas, por lo tanto cuando salga igual me tengo que ir de España", concluía.

6. Cristina Piaget

Cristina Piaget una de las grandes sorpresas del casting de 'GH DÚO 4'. La actriz y una de las top models más reconocidas de nuestro país debuta en un reality tras haber trabajado con algunos de los diseñadores más importantes a nivel internacional como Christian Dior, Yves Saint Laurent o Valentino.

Asimismo, la madrileña también probó suerte en el mundo de la interpretación habiendo participado en más de 12 películas como 'La Monja' o 'Fausto 5.0', en numerosas obras de teatro y en series de televisión como 'Petra Delicado', 'Esencia de poder' o 'Centro médico'.

7. Sonia Madoc

Sonia Basseda Cárdenas, más conocida como Sonia Madoc se suma al casting de 'GH DÚO 4' debutando como concursante de un reality de televisión después de haber intentado representar a España en Eurovisión tanto en el año 2001 como el pasado año al participar en el Benidorm Fest junto a Selena, con quién lanzó el icónico 'Yo quiero bailar' y con quién ha roto definitivamente con gran polémica.

Con los éxitos cosechados de 'Yo quiero bailar', Sonia Madoc fundó una marca de moda y financió sus estudios universitarios. Sonia también ha formado parte del mundo de la imagen y la publicidad, estando presente en diversas firmas españolas, concretamente en agencias catalanas de gran renombre. Como actriz, ha participado en campañas de promoción y su rostro ha aparecido en reportajes de revistas como 'Pronto' y 'Lecturas'.

8. Mario Jefferson

El cantante Mario Jefferson, que se hizo popular tras su paso en programas como 'Factor X' y 'Operación Triunfo', donde quedó como tercer finalista en su edición de 2011, suma ahora un nuevo proyecto como participante de realities al ser el octavo concursante oficial de 'GH DÚO 4'. Su último formato fue la pasada edición de 'Bake Off' en TVE.

Mario Gómez Jefferson tiene 35 años, nació en Málaga y es hijo de padre gaditano y madre inglesa. Muy activo en redes sociales, cuenta con casi 150.000 seguidores en Instagram donde comparte contenidos relacionados con la música y el espectáculo, y sus famosos covers musicales clavando sus imitaciones a artistas como Shakira, Leire Martínez o Amaia Montero.

Mario Jefferson, octavo concursante oficial de la nueva edición de GH★☆DÚO. El jueves a las 21:45h, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/ANdjnuxhcc — Mediaset España (@mediasetcom) January 7, 2026

9. Manuel González

Manuel González fue concursante de la segunda edición de 'Gran Hermano dúo' y además finalista. Sin embargo, y sorprendentemente, esto no ha sido un obstáculo para que la producción del reality haya decidido ficharle de nuevo para formar pareja con Anita Williams.

De este modo, se vuelve a revivir lo que ya se vio en 'Supervivientes 2025' con el reencuentro de Manuel, Anita y Montoya en Honduras después de su turbulento paso por la octava edición de 'La isla de las tentaciones'.

Manuel es concursante de GH DÚO 👏#GHDúoEstreno pic.twitter.com/8vvj53w0BE — Gran Hermano (@ghoficial) January 8, 2026

10. Carlos Lozano

El animal televisivo y la bestia que anunciaba Telecinco era Carlos Lozano. El expresentador vuelve a la pequeña pantalla después de varios años alejado a de los platós. Lozano se suma al listado oficial de concursantes de 'GH DÚO' después de quedarse a las puertas de ganar 'Gran Hermano VIP' hace 9 años, en 2016.

Ahora, el también ex participante de 'Supervivientes 2019' abandona su vida en el campo, donde ha permanecido con un estilo de vida lo más parecido a un monje, para enfrentarse a este nuevo reto: "Esta vez quiero ganar el concurso". ¿Logrará el maletín que perdió en 2016 frente a Laura Matamoros?

Carlos Lozano viene a tope a #GHDúoEstreno 🥳🎉 pic.twitter.com/dZ0nmwOM7j — Gran Hermano (@ghoficial) January 8, 2026

11. Gloria González

Gloria González es la hermana de Manuel. Conocida por ser su defensora en los platós, pasa al otro lado y se convierte en concursante de su primer reality. Además, entra en 'GH DÚO' con varias cuentas pendientes. En su diana, Anita Williams, con la que ha tenido sus más y sus menos. Con un carácter arrollador, Gloria formará un trío junto a su hermano y Anita. Pura dinamita.

Gloria, la hermana de Manuel, es concursante oficial de GH DÚO 👏 #GHDúoEstreno pic.twitter.com/DoZtpIkglM — Gran Hermano (@ghoficial) January 8, 2026

12. John Guts

John Guts es mexicano y participante de varios realities, entre ellos 'Survivor', con un perfil muy polémico. En su vídeo de presentación se define como manipulador y "tu villano favorito".

Esta nueva cara para el público de Telecinco formará un trío con Belén Rodríguez y Carmen Borrego. "Con John Guts no hay medias tintas, o me amas o me odias", advierte el concursante.

Cuidadito con John, que promete ser el villano de la edición 🔥 #GHDúoEstreno pic.twitter.com/L2ja2msxY1 — Gran Hermano (@ghoficial) January 8, 2026

*La lista se irá actualizando conforme Telecinco vaya oficializando el casting de 'GH DÚO 4'