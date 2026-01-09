La inmediata reacción de Montoya al ver el trío de Anita Williams, Manuel y su hermana en 'GH DÚO 4'

Este jueves, 8 de enero, Telecinco ha estrenado la cuarta edición de 'GH DÚO' con un inesperado reencuentro, el de Anita Williams y Manuel González, quienes concursarán en forma de trío junto a su hermana. La reacción de Montoya a esta reaparición era muy esperada, y ya se ha producido.

Ya durante la gala de estreno, Anita le confesó a Jorge Javier Vázquez que no creía que Montoya fuera a ser su pareja de concurso. Y estaba en lo cierto, puesto que sus compañeros serán Manuel González, con el que cayó en la tentación en 'La isla de las tentaciones 8', y la hermana de este, Gloria González.

Aunque en un primer momento mostró su sorpresa por volver a coincidir con el tentador, con el que ya coincidió también en 'Supervivientes 2025', la catalana dejó claro que no habría posibilidad de retomar su historia de amor. Además, horas antes de entrar en la casa, confesó que Montoya seguía siendo el amor de su vida, pese a que ya no estén juntos.

Precisamente, el nombre del sevillano salió a relucir en la primera charla que tuvieron Anita y Manuel en la casa de Tres Cantos. Ella le reconoció que no le había gustado nada ver un comentario suyo en redes sociales en el que se reían de su exnovio. La reacción de Montoya ante esta defensa de su ex, así como su opinión sobre este reencuentro entre ambos era muy esperada, y ya ha tenido lugar.

La respuesta de Montoya a la participación de Anita y Manuel en 'GH Dúo'

A través de un story compartido en su perfil de Instagram, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' parece haber dado respuesta a la duda de sus seguidores. Al menos, así es como lo han interpretado muchos de ellos. Sobre un fondo negro, el sevillano añade una serie de emojis con la carita que llora de risa y un 'Good Night' (Buenas noches). Todo ello acompañado de una versión de la mítica canción de Lina Morgan 'Gracias por venir'.

Al parecer, el propio Montoya rechazó participar en 'GH Dúo 4'. Según ha avanzado ABC al joven se le habría ofrecido concursar en el reality de Telecinco después de anunciarse la participación de Anita. Sin embargo, él decidió declinar la oferta. El motivo de este rechazo es que se niega a volver a exponer su vida privada, después de su polémico paso por 'La isla de las tentaciones' y, posteriormente, 'Supervivientes 2025'.

Fuentes cercanas al entorno del andaluz aseguran al citado diario que "siente que en ese terreno ya lo ha dado todo". Y es que, tras participar en ambos realities, Montoya arrastra un importante desgate emocional que le llevó, incluso, a retirarse del foco mediático durante una buena temporada, refugiándose en su familia.

'GH Dúo' no ha sido la única oferta televisiva que ha rechazado últimamente. En los últimos meses le han llegado diversas propuestas, pero todas las ha declinado por el mismo motivo. Él tiene claro que no quiere "estirar más el chicle", el de su relación con Anita Williams. Considera que necesita protegerse y, sobre todo, proteger su salud mental.