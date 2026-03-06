El palo de Jorge Javier a José Manuel Soto por su defensa del franquismo en 'Supervivientes 2026'

Si hay un rostro que va a dar que hablar con su fichaje por 'Supervivientes 2026' es José Manuel Soto. Y es que el cantante no tiene ningún tipo de filtro y en los últimos tiempos ha dejado claro que no tiene reparos en criticar al presidente del Gobierno y en defender a Vox. Algo que sin duda puede generar algún tipo de tensión con Jorge Javier Vázquez.

De hecho, nada más saludarle, Jorge Javier no dudaba en lanzarle algún que otro recado por sus ideales políticos y por su defensa de la ultraderecha y ya dejaba caer que iban a chocar en algún momento del reality pero que estaba encantado de tenerle en el programa.

"José Manuel encantado de tenerte aquí", le decía de primeras el presentador-. "Yo también, a ver si lo pasamos bien, ¿vale?", le contestaba por su parte José Manuel Soto. "A ver si lo pasamos bien, podemos tener grandes charlas José Manuel tú ya me entiendes", replicaba Jorge Javier. "Sí, de todo, hay tiempo para todo", aseveraba el cantante.

"José Manuel acabo de enterarme de que llevas 40 años de carrera musical, vamos llevas los mismos años que una dictadura", le soltaba Jorge Javier Vázquez con sorna en clara alusión al franquismo por los ideales políticos del concursante.

A lo que José Manuel no se quedaba callado diciendo "40 años, son muchos años". "Hay que superarlos ehh", le animaba Jorge Javier. "Claro que sí, esta es la forma de superar los 40 años. Y vuelvo a Supervivientes después de 22 años", defendía el cantante.

Y finalmente, antes de tirarse del helicóptero, José Manuel Soto cantaba 'Por ella', uno de los temas más conocidos de su carrera. "A mí me encanta esta canción", reconocía por su lado Jorge Javier Vázquez recordando que además el andaluz estaba en muy buena forma física y fue finalista en su edición.

Después, Jorge Javier Vázquez aprovechaba la prueba para saber en qué equipo jugaría José Manuel Soto para hacer otra broma. "Yo digo que es azul", pronosticaba el presentador. Y tras comprobar que el humo que salía de su antorcha era azul, el catalán volvía a soltar una pulla al cantante. "María te digo una cosa, le toca a José Manuel Soto el color rojo y abandona", sentenciaba el presentador entre risas.