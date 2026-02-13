El polémico cantante José Manuel Soto, sorprendente fichaje de 'Supervivientes 2026' para ser concursante

Cada vez queda menos para que la aventura de 'Supervivientes 2026' arranque. De hecho, Telecinco arrancó la cuenta atrás este jueves con el lanzamiento de su primera promo y avanzando que este viernes se conocerá al primer nombre oficial del casting. Aunque este viernes se están filtrando todos los participantes. Y entre ellos se encuentra el cantante José Manuel Soto.

Así, según publica Informalia, José Manuel Soto será uno de los rostros más reconocidos del casting de 'Supervivientes 2026'. Cabe decir que se trata de un cantante y compositor con larga trayectoria en el mundo de la música desde que comenzó su carrera en los años 80 y sobre todo a raíz de su participación en el Festival de la OTI.

José Manuel Soto ya tiene cierta experiencia en lo que a realitys de aventura y supervivencia se refiere pues de hecho ya participó en una de las ediciones que emitió Antena 3. En concreto, el cantante fue el tercer finalista de 'La selva de los Famosos' en el año 2004. Además también le pudimos ver como concursante en la tercera edición de 'Tu cara me suena'.

Pero sin lugar a dudas el nombre de José Manuel Soto está envuelto en numerosas polémicas en los últimos años sobre todo a raíz de sus alegatos políticos. En los últimos tiempos, el cantante no ha dudado en cargar duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por si fuera poco, recientemente, volvía a estar en el punto de mira de muchos por su defensa de Julio Iglesias cuando salió la noticia del supuesto abuso sexual del cantante a varias trabajadoras de sus casas en República Dominicana y las Bahamas.

Ahora José Manuel Soto tendrá que convivir en Honduras con el resto de participantes de 'Supervivientes 2026', entre los que estará Alvar Segui De la Quadra-Salcedo, nieto del célebre aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo tal y como ha sabido El Televisero en exclusiva así como otros como la influencer y mujer de Dulceida, Alba Paul, el atleta paralímpico Alberto Ávila, la presentadora Yvonne Reyes o la actriz de 'La que se avecina', Alex de La Croix, entre otros.