Filtran la lista de colaboradores de Joaquín Prat y todos los detalles de 'El tiempo justo' en las tardes de Telecinco

Quedan solo cinco días para que Telecinco estrene 'El tiempo justo', su nuevo magacín de tarde con Joaquín Prat al frente y que ocupará el hueco de 'Tardear'. Por ahora apenas hay detalles sobre este nuevo programa de Unicorn Content y su lista de colaboradores.

Será este miércoles 3 de septiembre cuando Telecinco presente todos los detalles de 'El tiempo justo' en una presentación, a la que acudirá El Televisero. Pero hasta ahora la cadena apenas ha dado información sobre su nuevo magacín e incluso tampoco ha lanzado ni una sola promo hasta ahora.

Eso sí, el anuncio que ha lanzado es sobre como quedarán sus tardes a partir del lunes 8 de septiembre con el nuevo programa de Joaquín Prat a partir de las 15:45 horas. Después se mantendrá 'El diario de Jorge' con la vuelta de Jorge Javier Vázquez a partir de las 18:30 horas. Y será Eugeni Alemany quién cierre las tardes con 'Agárrate al sillón' desde las 20:00 horas.

Los colaboradores que acompañarán a Joaquín Prat, con Lydia Lozano en el aire

No obstante, antes de que Telecinco y Unicorn Content den más detalles sobre 'El tiempo justo', en el que Joaquín Prat estará acompañado por María Ruiz y César Muñoz como copresentadores, Alberto Guzmán ha dado a conocer la lista de colaboradores del programa en su sección de corazón en 'No somos nadie'.

Según el colaborador de ''D Corazón' y 'No somos nadie', en 'El tiempo justo' se mantendrán los tres directores de revistas que ya colaboran en 'Tardear', es decir Luis Pliego (Lecturas), Jorge Borrajo (Semana) y Vicente Sánchez (Diez Minutos). A ellos se sumarán nuevos rostros como Marina Bernal, María Eugenia Yagüe, Marta Bolonio (subdirectora de Semana), Diego Reinares y Antonio Rossi.

De esta manera, 'El tiempo justo' sigue pescando rostros que hasta ahora habían sido habituales en 'Mañaneros' hasta que el programa se reformuló y abandonó los contenidos del corazón. Todos ellos se suman también a Gema Peñalosa tal y como avanzó El Televisero en exclusiva.

Pero por si fuera poco, Poco Pasa TV también ha dado más detalles al respecto. A todos los nombres aportados por Alberto Guzmán, la cuenta especializada en televisión adelanta también otros nombres como Susana Jurado y Alejandra Prat. A ellos se sumarán otros rostros para la sección de reality como Marta López, Alexia Rivas, Belén Rodríguez, Miguel Frigenti y Kike Quintana.

Por último, Poco Pasa TV también da otra bomba. Y es que la intención de Telecinco con Eduardo Blanco, el director de Entretenimiento y Actualidad, al frente es que Lydia Lozano se incorpore también al equipo del programa de Joaquín Prat tras su fichaje por 'De Viernes'.

EXCLUSIVA | Así será #ElTiempoJusto, que arranca el lunes a las 15:45h en las tardes de @telecincoes con Joaquín Prat (@joaquinprat): 💣📺



👀⏰ El renovado equipo de colaboradores, los reporteros, las secciones y los tiempos (¿justos? 😜). pic.twitter.com/LTr0wepA13 — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) September 2, 2025

Por otro lado, la citada cuenta también destaca que la mayor parte del programa será la dedicada a la actualidad de sucesos y política en la que María Ruiz ejercerá de copresentadora y en la que participará Gema Peñalosa o Beatriz Uriarte. Asimismo, también publica todos los reporteros que formarán parte del programa con los fichajes de Gemma Camacho ('Mañaneros 360'), Cristina Rusiñol ('Y ahora Sonsoles') y Pello Moriones ('120 minutos') que se sumarán a Álex Álvarez, Andrea Herrero, Ana Castaño, Gonzalo Ferreño, Julio Uzal y Carlos Garayoa.