Asraf Beno masca la tensión con su impugnación a 'De Viernes' por Raquel Bollo: "Me habéis dejado..."

Asraf Beno ha regresado a 'De Viernes' días después de que su mujer, Isa Pantoja, anunciara su embarazo vía exclusiva en la revista Lecturas. El exconcursante de 'Supervivientes' se ha mostrado muy emocionado al hablar de su futuro hijo o hija, ya que para él será el primero. Cabe recordar que Chabelita ya tiene un hijo de diez años, fruto de su relación con Alberto Isla.

Sin embargo, la que iba a ser la entrevista más feliz de su vida se vio empañada por la presencia en el plató de Raquel Bollo. La que fuera cuñada, e íntima amiga de Isabel Pantoja, ha visitado el programa de Telecinco para cargar contra Isa Pi quien, según ella, no ha contado toda la verdad. "Era una niña muy protegida y desde niña mandaba. Eso en la adolescencia se vuelve un problema", aseguraba la colaboradora televisiva.

"Se ha saltado la valla para entrar y para salirse fuera. Cuando su madre se enteró de que estaba embarazada, le dio amor, hablaba de ser abuela. A los 18 años se fue y no se hablaba con su madre, engañaba diciendo que hablaba con ella", ha explicado Raquel Bollo, ante la atenta mirada de Asraf Beno.

Pero, lejos de quedarse ahí, la madre de Manuel Cortés seguía acusando a Isa de mentir: "Lo de Omar Montes en el cumpleaños lo sabía. Asraf también mintió porque no estuvieron bien y le montó la de Dios. Cuando yo llegué me los encontré mal y ella había llorado".

Asraf Beno explota contra Raquel Bollo: "Es horroroso lo que está contando"

Ante estas palabras de Raquel, el marido de Isa Pantoja ha explotado. "Había un titular sobre medias verdades, que se lo aplique. Es horroroso lo que está contando, no tiene ni pies ni cabeza", ha espetado Asraf Beno, llevándose el aplauso del público. "Unas películas… me estoy quedando a cuadros. Está en todos lados, pero cuando se le han dicho cosas malas a Isa ella no sabe. No seamos hipócritas. Todo lo que ha contado es mentira, o casi todo. Me deja flipando, qué capacidad de inventiva", ha asegurado, visiblemente enfadado.

Ante las preguntas de los colaboradores de 'De viernes', el exsuperviviente ha comenzado a dudar: "No conozco las fechas". Pero ha insistido en que "Isa cuando ha mentido ha sido por proteger a su madre. En su hermano no ha entrado, solo lo ha hecho una vez. Ha dicho toda la verdad y todo esto me deja a cuadros. No entiendo por qué esta inquina. En vez de una felicidad, no entiendo este machaque y menos que dude de un testimonio de Isa. Tú sabías mucho".

Asraf Beno finaliza con un recado a 'De Viernes': "Me habéis dejado regular"

Tras estas palabras de Asraf Beno, Raquel Bollo ha querido felicitarle por su futura paternidad, aunque ha insistido en que "no tengo inquina, pero es lo que se dice para desacreditar". "Me parece mal que hagas de menos a Isa. En la llamada telefónica que tuviste después de la entrevista de Isa, me pareció horrible que quieras justificar con cosas positivas algo que ha hecho mal. Eso es injustificable, pase lo que pase", ha sentenciado.

Pese a esto, la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja ha seguido en sus trece: "Todas las historias tienen dos versiones y ni una lo hace tan bien ni otra mal. Las dos se han equivocado". E insiste: "No tengo ninguna necesidad de mentir y hay mucha gente. Yo vengo a contar mi vivencia, no a convencer a nadie".

Sin embargo, la presentadora del programa ha cuestionado la versión de Raquel Bollo, a la que ha preguntado, sobre Isa Pantoja: "¿Entiendes su dolor?". "Entiendo su dolor en situaciones donde como hija echa de menos a su madre, es imposible no empatizar. Eso no quiere decir que no haya contado cosas en las que no estoy de acuerdo", ha respondido la invitada. "Me habéis dejado regular, yo venía contento", ha sentenciado Asraf Beno a modo de recado al programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona antes de abandonar el plató.