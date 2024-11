El palo de Beatriz Archidona a Raquel Bollo, que finiquita su 'De Viernes' con máxima tensión

La entrevista de Raquel Bollo en 'De Viernes' ha estado cargada de mucha tensión. La andaluza ha tratado de desmentir algunas partes de relato de Isa Pantoja en aquel duro programa que protagonizó hace unas semanas en ese mismo plató ante Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Raquel ha acudido al programa de Telecinco asegurando que Isa ha contado "mentiras" y "medias verdades", y ha puesto en solfa episodios de desprecios, racismo o el famoso y supuesto capítulo del manguerazo cuando se descubrió que había perdido la virginidad.

En todo momento, a lo largo de la emisión, se la ha preguntado por si fue testigo de malos gestos y desaires hacia Isa Pantoja en Cantora. Sin embargo, ella o bien ha admitido no haber estado presente o bien ha desacreditado la versión de la joven en función de la información que ella maneja.

Tras las reiterativas preguntas de Beatriz Archidona, Raquel Bollo ha negado haber visto un mal trato de Isabel Pantoja, Agustín o doña Ana. De hecho, ha defendido que tuvo una infancia "muy feliz" y que los problemas empezaron "a raíz del noviazgo" porque, según ella, Isa "tuvo una adolescencia complicada".

Durísima versión de Ángela Portero sobre lo que ocurrió en el famoso episodio de la manguera:



“La dejaron en braguitas y sujetador, ella se puso de rodillas. Lo que pasó allí fue un delito”



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/yt2INlKTuG — De viernes (@deviernestv) November 15, 2024

En definitiva, Raquel se ha encargado de echar por tierra gran parte de lo que relató Isa Pantoja en 'De Viernes'. Y eso ha encendido a los colaboradores y a Beatriz Archidona: "Los han contado Pepi Valladares, Dulce, Laura Cuevas… son muchos testimonios, Raquel", le ha espetado la presentadora, haciéndole ver que la equivocada podría ser ella.

"¿No te genera ninguna duda de que quepa la posibilidad de que te hayan contado la historia de otra manera?", le ha repreguntado Bea Archidona, a fin de que entrara en razón y se percatara de que no es poseedora de la verdad absoluta; y menos aún sin haber estado presente en la mayoría de esos episodios como ella misma ha reconocido.

Beatriz Archidona se rebela ante Raquel Bollo

“¿Y por qué lo que yo cuento no vale?", ha lamentado Bollo. Ha sido ahí cuando Beatriz Archidona le ha asestado un grueso palo: "¿Sabes qué pasa, Raquel? Que todo el mundo cuenta historias y testimonios durísimos. Y todos estabais en esa casa, todos estabais alrededor, pero luego nadie se enteraba cuando pasaban episodios de desprecios como esos. Es que todo el mundo girabais la cara. Si estábamos para las fiestas, luego cuando pasaban cosas así no estabais nadie".

"No, perdona, una cosita, que yo en fiestas he estado allí, pero te puedo asegurar que he estado más con los niños que de fiesta, de fiesta han estado otros", le han encarado Raquel tras ese dardazo inesperado. No obstante, la tensión ha ido en aumento cuando ha sido cuestionada en plató por su comportamiento y le han acusado de tirar por tierra a Isa Pi para recuperar la relación con su madre Isabel Pantoja. Y eso ha molestado mucho a la entrevistada.

"Lo que he vivido es lo que he vivido, y por mucho que me queráis llevar la contraria, yo sé lo que he vivido. El tiempo es juez infalible y quita y da razones. Primeramente, a mi me habéis invitado igual que a otros. Segundo, que no hablo de lo que no sé. Y tercero, me alegra enormemente que tenga su hijo y que le vaya bien, pero si me preguntáis por algo que he vivido o que he sabido, perdonadme si no digo lo que a todos os apetece escuchar", ha estallado.

"Si no me creéis, es vuestro problema. Yo me voy tranquila y duermo tranquila. Que preferís creer a otras personas que confunden fechas y se contradicen, pues perfecto", ha proseguido Raquel Bollo, mientras ha defendido que "yo he demostrado que a mi la televisión no me hace falta" y ha sacado pecho de que ha sabido reinventarse.

Al escucharle, Beatriz Archidona ha vuelto a entrar en escena y le ha parado los pies: "Y nosotros no somos jueces, lo que hacemos es nuestro trabajo, que es preguntar y por eso te hemos invitado esta noche para escucharte tu versión, que es muy diferente y muy lícita igual, y la respetamos". A continuación, tras minutos de gran tensión, le han despedido de plató.