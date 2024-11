La inmediata reacción de Isabel y Agustín Pantoja tras saber el embarazo de Isa Pantoja

Un día después de que 'TardeAR' diese en exclusiva la noticia del embarazo de Isa Pantoja, quien espera su primer hijo en común con Asraf Beno, el magacín vespertino de Telecinco ha dado otra exclusiva. Se trata de la reacción de Isabel Pantoja el enterarse del embarazo de su hija, con la que no mantiene ninguna relación desde hace años.

Este futuro bebé, que será el quinto nieto para la tonadillera, podría ser el motivo perfecto para dejar de lado las rencillas. Aunque, a juzgar por la reacción de la artista a esta feliz noticia, la reconciliación con su hija estaría muy lejos de producirse. Ha sido Leticia Requejo la encargada de dar a conocer la primera impresión de Isabel Pantoja a la noticia de que va a volver a ser abuela.

"Ayer a última hora del día Isabel Pantoja estaba en Madrid acompañada de tres personas más. Cuatro en total, entre ellas Agustín Pantoja. Es él quien se entera de esta noticia, muy buena para todos, pero para ellos no sé", ha comenzado diciendo la periodista. Según Leticia Requejo, "él se lo comunica a su hermana como una noticia más, una normal. Fue sobre las 22:00 de la noche, me encantaría deciros que viendo 'TardeAR' pero no".

La frase de Isabel Pantoja al enterarse del embarazo de su hija

"Me confirman que Isabel no tuvo ni un ápice de reacción, de alegría ni felicidad. Me hablan que hay un momento tenso en el ambiente. El primero en reaccionar fue Agustín, que critica el modus operandi de cómo ha comunicado esta noticia vía exclusiva, que es el mismo que Anabel, ahí lo dejo. Después de esta primera impresión del tío de Isa y pasados unos minutos, a pesar de que no hubiera una primera reacción por parte de Isabel, me confirman que de la propia boca de la artista sale la frase 'espero que las cosas vayan bien'", ha añadido la colaboradora de 'TardeAR'.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez asegura que, lo que le cuentan a ella es que Isabel Pantoja tuvo una reacción "contradictoria": "Le remueve un poco que su hija va a ser de nuevo madre pero parece que lo que más le molesta es que sea con Asraf, al que no puede ni ver. También me cuentan el momento de tensión en el que no saben qué hacer por lo que iba a decir Isabel. Me comentan que esta mañana ha estado a punto de escribirle un WhatsApp, no sé si finalmente lo ha hecho". "A estas horas no lo ha hecho", confirmaba Luis Pliego, director de 'Lecturas'.

Los que sí han reaccionado, a través de sus respectivas redes sociales, a la noticia del embarazo de Isa Pantoja han sido su hermano, Kiko Rivera, y su prima, Anabel Pantoja. Esta última se mostraba muy emocionada por la llegada de un nuevo miembro a la familia: "Ya sabes el amor que le tengo a mi príncipe, pero ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir. Os queremos la bebé y yo".

Anabel Pantoja en Instagram.

La reacción de Kiko Rivera al embarazo de su hermana

Más sorprendentes fueron las palabras de Kiko Rivera, debido a todos los ataques que ha dedicado a su hermana en los últimos meses. Pese a su nula relación, sí que ha querido mandarle un mensaje en este momento tan especial: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarle. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud".

Kiko Rivera en Instagram.

Por su parte, su mujer, Irene Rosales, también ha tenido unas palabras para su cuñada. Al ser preguntada por los periodistas a pie de calle, la andaluza ha dicho: "Quiero darle desde aquí la enhorabuena a los dos, tanto a Isa como a Asraf. Y que disfruten muchísimo de esta etapa, que es súper bonita y hay que disfrutarla muchísimo".

¿Serán las palabras de Kiko Rivera e Irene Rosales un paso para un posible acercamiento con la joven? ¿Recibirá finalmente Isa ese mensaje tan esperado de su madre, Isabel Pantoja? Como suele pasar en estos casos, solo el tiempo lo dirá.